Mario Vargas Llosa, sobre su ruptura con Isabel Presyler: «No me arrepiento de nada»

Una de las rupturas más sonadas de 2022 fue la de Isabel Presyler y Mario Vargas Llosa, dos personajes públicos con vidas totalmente opuestas. Y justo eso era lo que más motivaba a la hora de seguir los pasos de esta pareja. Ahora parece ser que el Premio Nobel ha pasado página y se ha alejado de la socialité. Los rumores apuntan a que ha vuelto con su exmmujer, Patricia Llosa, pero no lo ha confirmado. Sin embargo, de lo que sí ha hablado es de formar parte del mundo del espectáculo y de la prensa del corazón.

Y es que al escritor no solo le sonríe la vida en el terreno personal sino que en el profesional también está de suerte. Así lo ha contado en una entrevista en ELPAÍS. El próximo 9 de febrero entrará en la Academia Francesa. Se convierte así en el primer escritor de la institución en participar sin publicar nunca antes en francés. La elección de Vargas Llosa, de 86 años, como nuevo miembro de la Academia, tuvo lugar en noviembre de 2021, y ya generó entonces críticas de grupos de intelectuales franceses, tanto porque nunca ha escrito en lengua francesa como por sus posiciones políticas. El rey emérito Juan Carlos asistirá a la ceremonia de ingreso del escritor.

Además de literatura, Mario Vargas Llosa ha dado algunos datos sobre su relación con Isabel Presyler. Tras la pregunta del periodista Manuel Jabois sobre las numerosas portadas que ha acaparado en la prensa rosa y cómo ha salido del 'mundillo' ha comentado: «No haciendo ninguna declaración. Yo no he hecho ninguna sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas, periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba».

Durante la entrevista también ha descartado la posibilidad de contar su polémica relación en un libro: «No se puede convertir en una novela. Absolutamente no. He terminado una novela sobre música peruana, sobre el vals peruano». Sin embargo afirma que no cambiaría la relación que tuvo con Preysler: «No me arrepiento de nada. La experiencia se vivió y ya está. Vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mis libros».