Clara Chía no puede más con la presión y sufre un ataque de ansiedad

La canción de Shakira sigue teniendo repercusión tras dos semanas de su lanzamiento a nivel mundial. La letra con claras indirectas a Gerard Piqué y a Clara Chía ha superado a la pareja del deportista. Tanto es así que le ha ocasionado un problema de salud. Desde que saltó la noticia que están juntos, la joven ha tenido que soportar decenas de insultos y críticas a través de las redes sociales que ponen en tela de juicio su relación. Clara Chía no ha soportado más y ha tenido una una crisis de ansiedad por el acoso recibido en redes sociales.

«Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, una loba como yo no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú», así es parte de la canción en la que han colaborado Shakira y el productor argentino Bizarrap, que no ha dejado indiferente a nadie. Tal y como señala Lorena Vázquez en Espejo Público, la joven ha sufrido un ataque de ansiedad tras las acusaciones a diario de ser la tercera en discordia y romper una pareja con hijos. Chía ha sido atendida en una clínica privada de Barcelona.



La primera vez que se pronunció el exfutbolista del Barça fue el 26 de enero. Por primera vez, Piqué ha publicado una foto junto a su pareja para acallar las críticas y posicionarse desde su cuenta de Instagram. Sin mensajes, sin referencias y sin ningún hashtag. Así de claro ha querido ser Piqué para responder a Shakira. Tras el lanzamiento de la polémica canción, el deportista apareció con un reloj Casio y con un Twingo, para demostrar que las indirectas de la cantante no solo no le afectaban, sino que las aprovechaba para jactarse de la situación y sacar hierro al asunto.