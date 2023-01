Desde que se anunció el primer compromiso de la pareja, la historia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva no ha dejado de dar vueltas. La infidelidad Íñigo parecía un obstáculo que no se iba a superar y tras estar unos meses separados, las fiestas navideñas les volvieron a unir y en menos de un mes no solo han anunciado que se han dado una segunda oportunidad, si no que también han anunciado que habrá campanas de boda. Así lo ha asegurada la marquesa de Griñón en una entrevista exclusiva con la revista Hola.