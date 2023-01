El ataque de Shakira a Clara Chía en su canción con Bizarrap

Empieza la cuenta atrás para el estreno de la nueva canción de Shakira, un tema en el que la colombiana colabora con Bizarrap. Aunque no se podrá escuchar hasta las 21:00 horas de este miércoles en Argentina, la 01.00 de la madrugada del jueves en España, ya se ha filtrado parte de la letra de este single que se grabó en el mes de agosto. El productor argentino también ha compartido con sus seguidores este trabajo bajo el título BZRP Music Session #53. La frase promocional con la que Shakira ha anunciado en redes sociales este tema es «una loba como yo no está pa' tipos como tú», unas palabras que igual que en temas anteriores parece que van dirigidas a su ex, Gerard Piqué.

En esta ocasión, la colombiana también ha hecho alusión a la actual pareja del exfutbolista, Clara Chía: «A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te notifiquen, así que trague, trague, mastique». Además, asegura que no volvería con el empresario: «Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique». Tocará esperar para ver si la canción tiene más mensajes dedicados a la pareja. Noticias relacionadas Shakira se enfada con Piqué por exponer a su hijo en Twitch El dardo de Shakira a Piqué: «Ante el menosprecio, seguirse valorando» Shakira ha vivido en 2022 uno de los años más complicados de su vida. La artista publicó la noche de este 1 de enero en sus redes sociales un mensaje en el que reflexionaba sobre todo lo ocurrido y la importancia de quererse a uno mismo: «Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente», escribió en un mensaje. Shakira y Gerard firmaron en el mes de diciembre en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permitirá a la artista establecerse con sus hijos en Miami. Milan y Sasha pasaron las Navidades con su madre en Dubai y después se trasladaron a Barcelona junto a su padre. La cantante tiene previsto establecerse en la ciudad de Florida, donde cuenta con una residencia y donde su familia materna lleva viviendo los últimos años también. Hay que tener en cuenta que Shakira tiene pendiente una causa penal en España por varios delitos económicos contra la hacienda pública. La Fiscalía pide para ella ocho años y dos meses de prisión y una multa de más de 23 millones de euros.