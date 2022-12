Michael Douglas es uno de los actores más exitosos de Hollywood y tiene una fortuna de 350 millones de dólares, según FanBolt. Uno de sus principales activos es su casa en Mallorca, entre Deià y Valldemossa, que ha sido valorada en 60 millones de dólares. Douglas pagó 3,5 millones de dólares por su casa de Mallorca, s'Estaca, en 1990. Primero se puso a la venta por 60 millones de dólares en 2014 y luego por 32 millones de dólares en 2019. Nunca se encontró comprador y se retiró del mercado.

El artista y su esposa, Catherine Zeta Jones, ahora pasan largas temporadas en la casa que ha sido reformada ampliamente a lo largo de los años. Douglas compró esta vivienda con su primera esposa, Diandra, y se estima que su divorcio le costó más de 40 millones de dólares. Precisamente en s'Estaca Michael y Catherine celebraron sus cumpleaños en septiembre, cuando soplaron 78 y 53 velas respectivamente. Ambos nacieron el mismo día, 25 de septiembre, con 25 años de diferencia. Hace tan solo una semana la británica concedió en The Telegraph una entrevista en la que se sinceró sobre su matrimonio.

«Me he estado despertando con Mike durante casi 25 años. Me encanta estar casada, pero es una locura cuando realmente lo piensas», aseguró. Y es que, a lo largo de estos años, han vivido distintas etapas: «Es imposible que no haya altibajos si vives con la misma persona y te despiertas con ella todos los días». La pareja pasó por una crisis durante el año 2013, cuando tomaron la decisión de vivir por separado. Esta ruptura coincidió con una de las épocas más complicadas para los artistas, ya que el actor sufrió un cáncer de lengua y la británica fue diagnosticada de bipolaridad. Eso sí, tras unos meses alejados decidieron retomar la relación.