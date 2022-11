Iker Casillas ha vuelto a estallar en las redes sociales tras conocerse este pasado miércoles que su ex pareja, Sara Carbonero, tuvo que ser operada de urgencia tras una revisión cuando se cumplen tres años de su diagnóstico de cáncer de ovarios. El exfutbolista ha salido este jueves en defensa de su exmujer tras la rápida reacción de los medios: «La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea», comienza el contundente mensaje.

«La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. la noticia», concluye en su perfil de Twitter. Según publicó la revista Lecturas, la periodista fue intervenida en la Clínica Universitaria Navarra y se encuentra acompañada de su madre y su amiga Isabel Jiménez, mientras que sus hijos se encuentran al cuidado de su hermana.

Actualmente, Casillas se encuentra en Qatar con el equipo de RTVE como comentarista en el Mundial de Fútbol. El exfutbolista, que está informado de lo sucedido, quería regresar a España para ayudar y cuidar de sus hijos, pero finalmente se declinó esa opción para intentar dar «normalidad» a la situación.

Ante la gran expectación y, sobre todo, la preocupación por su estado, Carbonero ha roto su silencio en sus redes sociales. A pesar de que no ha hecho referencia a su estado de salud, la periodista ha lanzado un significativo mensaje a su seguidores en formato musical. En sus historias en la red social ha compartido un pantallazo de la canción 'Poquito' de la cantante Valeria Castro. De la que la letra dice así. «Yo me conformo con poquito que tanto no necesito».