Chris Hemsworth se aleja de las cámaras por su salud

El actor australiano Chris Hemsworth, protagonista de la saga Thor, ha descubierto que tiene predisposición genética al alzhéimer durante su nueva serie documental, Limitless, y planea tomarse una pausa en cuanto acabe su promoción, apuntó este viernes Variety. Su abuelo padece esa enfermedad y ser él mismo portador de dos copias del gen APOE4, uno por parte de madre y otra de padre, le hace tener entre ocho y diez posibilidades más de contraerla, señala esa revista. El intérprete, casado desde 2010 con la actriz española Elsa Pataky, con quien tiene tres hijos, precisa que se trata solo de «una fuerte indicación» que no tiene por qué derivar en ese mal.

En Limitless, Hemsworth, de 39 años, pone su cuerpo al servicio de la ciencia. El cineasta Darren Aronofsky le propone retos físicos y emocionales para potenciar su longevidad, como enfrentarse al estrés desde lo alto de un rascacielos, nadar en el Ártico o ayunar durante varios días. Los seis episodios de National Geographic se estrenaron este miércoles en la plataforma Disney+. Hemsworth se sometió a pruebas genéticas y los resultados cambiaron ligeramente los planes de rodaje. El médico del quinto capítulo, Peter Attia, llamó a Aronofsky para decirle que no podía anunciárselos delante de la cámara y que era mejor que tuvieran una conversación en privado.

Aunque el diagnóstico lo sorprendió, el actor prefirió no magnificarlo: «No quería manipularlo, dramatizarlo en exceso o convertirlo en un intento de empatía», añade en la revista Vanity Fair, donde bromea con que desde entonces siente que su memoria está empeorando. En una entrevista con el programa Good Morning America, el actor reconoció además esta semana que ese era su mayor miedo: «La idea de no poder recordar la vida que he tenido, a mi mujer y a mis hijos es probablemente mi mayor temor», dijo.