Los Reyes inauguraron este lunes 24 de octubre la nueva temporada del Teatro Real con el estreno de la ópera 'Aída' tras recibir los vítores y aplausos del público tanto fuera como dentro del coliseo madrileño. Doña Letizia eligió para la ocasión un elegante vestido midi de crepe azul marino, con cuello de barco y falda con volante. La sorpresa de su estilismo, esta vez, estaba en la parte trasera: un escote que dejaba al descubierto su espalda bronceada y espectacularmente tonificada. La reina escogió la marca española Miphai para disfrutar de la ópera Aída de Giuseppe Verdi, la prenda tiene un coste de 195 euros y puede adquirirse a través de la web.

Pero, ¿cómo consigue la reina tener estar espalda? Según publican varios medios del corazón, Letizia hace tiempo que ordenó instalar en la Zarzuela un rocódromo para poder practicar la escalada. El cuerpo fibroso de la reina se debe a esta practica que combina fuerza física (para levantar el propio cuerpo), concentración mental, flexibilidad, resistencia y precisión. Según apuntan la monarca dedicaría varías sesiones a la semana a esta actividad, además de complementarlo con una dieta y otras clases de fitness.

Para tonificarla la espalda es necesario también hacerlo con el abdomen. Letizia realiza rutinas de planchas abdominales, uno de los ejercicios estrella para tonificar el abdomen y fortalecer la espalda al mismo tiempo. También el clásico ejercicio de Superman, en el que boca abajo, se levantan los brazos y las piernas estirados como si se fuese a volar.

Pero no es la primera vez que la reina llama la atención por su físico. Este verano lució un 'six pack' perfecto gracias a su perseverancia en el gimnasio y en la alimentación. Al parecer, el secreto de la reina es seguir la dieta Perricone. Ideada por el dermatólogo estadounidense Nicholas Perricone, aunque en un principio esta dieta no estaba diseñada para conseguir una pérdida de peso, se ha demostrado que, al seguirla, se puede conseguir una disminución del mismo. La ideó para frenar la infamación y recuperar la salud del cuerpo y de la piel, y aboga por el consumo de diez tipos de alimentos.