Tamara Falcó explica su ausencia la semana pasada en 'El Hormiguero'.

La semana pasada el cantante colombiano Manuel Turizo visitó 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco, lanzado bajo el título de 2000. Después de la entrevista se dio paso a la habitual tertulia, que contaba con una silla vacía. El espacio televisivo no pudo contar con una de sus colaboradoras usuales, Tamara Falcó, que se perdió el debate de actualidad, en el que participan también Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan de Val. «No digo donde está, que se llena de paparazzi», dijo Motos en ese momento. Este jueves, la marquesa de Griñón reapareció en el programa y explicó el motivo de su ausencia.

Antes de que la marquesa de Griñón se justificara, Pablo Motos arrancó: «Has estado en el Santuario de Lourdes -Francia- vestida de enfermera...». Entonces, Falcó explicó que el traje que vestía es el uniforme de los voluntarios de la Hospitalidad de Lourdes, cuya labor es acoger a los peregrinos y cuidar de los enfermos que acuden al Santuario a pedir ayuda a la Virgen. «Pienso volver, me ha encantado. Ha sido un descanso y una experiencia preciosa. No he tenido tanto contacto con los enfermos porque estaba cocinando, aunque preparé algunas bebidas y algunos montaditos. Hice lo que pude», aseguró la marquesa. Para ilustrar a la audiencia del programa, enseñaron la revista ¡Hola!, en cuya portada aparecía con semblante serio vistiendo el mencionado uniforme.

«La verdad es que es muy práctico. Es lo mismo que cuando estás en el cole, no tienes que pensarte lo que te vas a poner. Pero he tenido fotos mejores», comentó Falcó, que en su primera peregrinación a Lourdes encontró un oasis de tranquilidad tras su mediático ruptura con Íñigo Onieva. Motos también le preguntó por el origen de la vestimenta: «Lo hizo un diseñador famoso y es el uniforme de la Hospitalidad desde que empezaron. Lo puedes pedir prestado. Normalmente te lo suele dejar alguien, pero como yo soy muy tiquismiquis me lo he comprado», descubría la colaboradora. Como ya ha constatado en otras ocasiones, la marquesa de Griñón es una gran devota: el pasado verano visitó a la Virgen de Medjugorje, en Bosnia, y en marzo fue al Vaticano, donde le entregó al Papa Francisco una imagen de la Virgen de la Alegría.