A menudo da la sensación que todo vale en las redes sociales. Son muchos los que se ocultan tras perfiles anónimos o aprovechan la distancia que proporcionan las pantallas para lanzar insultos e improperios inconcebibles en el mundo físico. En esta situación se ha visto envuelta la artista andaluza India Martínez, que recibió un comentario machista por una foto en bikini que subió a Twitter para celebrar su 37 cumpleaños. «Me parece de low IQ, poca clase y warra suprema, el subir fotos provocativas a redes sociales con 37 años. Antes, con 37 años, uno esperaba encontrarse a una madre de varios niños feliz. Ahora se encuentra a una attentionwhore adicta a la dopamina y quemando sus últimos cartuchos», comentó el usuario. Aunque es habitual que los artistas pasen por alto esta clase de comentarios, India Martínez no pasó por el aro.

«Si me dijeras eso en la cara te llevabas una buena hostia... siendo amable contigo. Que eres muy valiente tú por Twitter», le dijo la artista cordobesa, una respuesta que en pocas horas superó los 5.000 me gusta. Como también ocurre con frecuencia, los seguidores de la artista se lanzaron sobre el usuario que realizó el comentario quien, ante la presión, decidió eliminar su cuenta de forma definitiva.

Quizás haya alguien que piense que India no debería haber respondido al susodicho y que con ignorarle era suficiente. Pero esta no es la primera ocasión en la que critican de este modo a la artista por las fotografías que publica. A finales de septiembre, la cordobesa subió otra publicación en bikini, en la que se despedía del verano, que también se llenó de respuestas despectivas. «A los que piesan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante, o que no me hace falta enseñar, o que es para provocar al personal... Lo hago porque me da la gana, porque me da igual lo que piensen los demás y porque soy una mujer libre», publicó Martínez en ese momento.