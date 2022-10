Laura Escanes, enamorada de nuevo

Laura Escanes tiene una nueva ilusión. La revista Lecturas ha publicado este martes en exclusiva que la influencer mantiene una relación con Alberto Redondo Jiménez, más conocido como Míster Jägger. El citado medio asegura que la modelo y el youtuber empezaron su noviazgo en el mes de febrero, una noticia que sale a la luz tan solo dos semanas después de que Laura y su ya exmarido, Risto Mejide, confirmasen su ruptura a través de un comunicado en sus respectivas redes sociales.

El publicista y la influencer decidieron poner punto y final a su relación tras siete años y una hija en común. «No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo», escribió Escanes, que tiene 1,7 millones de seguidores en la red social. «El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días», añadió la joven, que contrajo matrimonio con el presentador en 2017.

Por su parte, Mejide escribió, «gracias Laura Escanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida». Este mismo martes Semana ha publicado que Mejide tendría un perfil en Raya, una app de citas exclusiva, cuyo acceso esta restringido y que garantiza a los usuarios la privacidad que necesitan. Según la revista, que ha podido acceder a su perfil, el presentador se presenta a las mujeres de la aplicación así: «Si no soy extraordinariamente guapo, es porque hay demasiada luz. La gente me conoce. Yo no».