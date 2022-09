Tres días después de que Tamara Falcó eliminase el mensaje de Instagram que había colgado el jueves anunciando su compromiso de boda Iñigo Onieva, ha reaparecido este martes y ha confirmado su ruptura con Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón se ha mostrado muy segura de su decisión y ha expresado su gran decepción con el hombre con el que se iba a casar. En unas declaraciones en el programa 'Sálvame, de Jorge Javier Vázquez, Falcó ha admitido que cree que «todo pasa por algo».

Además, ha pedido perdón al programa. «Quiero pediros perdón y quiero agradeceros la labor de investigación que habéis hecho porque si no no me hubiera enterado nunca. Es una situación muy complicada, pero estoy muy agradecida».

Lo inteligente que ha sido Tamara Falcó dando las gracias a 'Sálvame' por destapar la infidelidad de Íñigo Onieva. Y qué mérito el programa consiguiendo la declaración más esperada #yoveosalvamepic.twitter.com/b7nEW9ULV2 — Juan Rodríguez (@juanig_97) September 27, 2022

La marquesa ha explicado que cuando vio el segundo vídeo fue cuando tomó la decisión de romper su compromiso. «Cuando vi el segundo vídeo hubo un cambio en todo y la verdad es que sí, imagínate para mí que el matrimonio es una promesa de amor eterno y estoy contenta de que haya salido ahora, porque entiendo el amor de una manera distinta». En este sentido, ha dicho que «quiere a alguien que tenga los mismos valores» que ella y que la traten «con respeto y confianza».