Cristina Medina actualiza el estado de salud de José Luis Gil

En diciembre de 2021 el querido actor y dramaturgo José Luis Gil -Enrique Pastor en La que se avecina y Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva- ingresó en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, en la calle del Príncipe de Vergara de Madrid, a consecuencia de un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo. Aunque su amigo y colega de profesión Jordi Sánchez afirmó recientemente que avanzaba de forma notable en su recuperación, su situación puede haber cambiado en las últimas semanas.

En el estreno de la película Amor Infinito, la intérprete y amiga de José Luis Gil, Cristina Medina se detuvo frente a los medios, donde fue preguntada por el estado actual del actor: «No puedo decir exactamente cómo está; yo sé que no anda bien, sé que está en ello, su familia está con él... De vez en cuando sueño con él y me lo encuentro. Hemos de valorar que estamos vivos y estamos bien, que muchas veces no se valora», confesó Medina, que guarda una estrecha relación de amistad con el intérprete.

Por su parte,Cristina también está deseando recuperar su bienestar tras haberse enfrentado a un cáncer de mama del que se está recuperando: «Me encuentro bastante bien, hace un año que empecé la quimioterapia, ha sido muy duro y difícil, pero cada vez me encuentro mejor», ha revelado muy feliz. Tampoco ha tenido reparo en contar la verdad de cómo lo ha vivido: «No estás ni para ti, como para estar para los demás. Ahí tú no estás para dar, en esos momentos tú estás para recibir y nada más».