Dulceida y Alba Paul se reconcilian.

El pasado junio de 2021, una de las parejas de influencers más consolidada, formada por Dulceida y Alba Paul, informó que no pasaba por su mejor momento y que necesitaban un tiempo de separación. Unos meses después, en octubre, comunicaron su ruptura tras siete años de relación, cinco de ellos como matrimonio. Parece ser que dicha ruptura no era definitiva pues, tal y como ha informado Socialité, la pareja se ha dado una segunda oportunidad. Hace unos días, en compañía de unos amigos, ambas fueron fotografiadas en la Costa Brava por el paparazzo Jordi Martín.

El fotógrafo relató en el programa que ambas mantenían una actitud muy cariñosa: «Era evidente que había tonteo, estaban todo el tiempo tocándose la cabeza, teniendo muestras de cariño, preocupándose la una por la otra (…) Ahí hay algo más que una amistad. En casi todas las fotos están las dos juntas y cuando bajaron del barco se fueron solas», explicó Martín en Socialité. «Está claro que han vuelto pero quieren ir poco a poco, por el momento no quieren decir nada ni ponerle nombre a lo que les está pasando», concluyó.

Por otro lado, desde el entorno de la pareja se muestran más prudentes y prefieren no dar nada por sentado; tal y como publica Socialité, fuentes muy cercanas a la pareja confirman que desde el pasado mes de julio están retomando su relación, pero con actitud discreta, «quieren disfrutar de esto que les está pasando, no quieren correr». A pesar de su ruptura, en este tiempo no han perdido el contacto y han coincidido en varios eventos.