Maluma ha vuelto a las Islas Baleares, desde donde ha compartido unas fotografías en las que aparece en un barco refrescándose con una manguera. El artista se encuentra en Formentera y para hacer frente a la ola de calor que asola a todo el país ha recurrido a este tradicional pero efectivo método. «Y si nos bañamos...», ha escrito junto a las tres instantánea que ya rozan los 500 mil 'me gusta' y superan los tres mil comentarios. El artista se ha vuelto este año un habitual de las Pitiusas ya que cada martes de julio actúa en la discoteca Pacha Ibiza.

En una de sus últimas visitas a Ibiza, el colombiano coincidió con Rafa Nadal. El propio mallorquín subió a sus redes sociales una imagen en la que ambos posaban muy sonrientes: «¡Gran noche con amigos! ¡Maluma, crack total! ¡Mil gracias por todo!», escribió el deportista. Por su parte Maluma quiso valorar el trabajo de Nadal a través de sus historias: «Jugué muchos años al fútbol y el nivel de disciplina y sacrificio es enorme, tanto que hoy en día lo aplico en mi vida. [...] Este hombre se merece todo lo bueno, un caballero en todo el sentido de la palabra y un ejemplo a seguir».

La imagen profesional de Maluma en Mallorca no pasa por su mejor momento, ya que a principios de este mes tendría que haber actuado en la Plaza de Toros de Palma en un concierto que finalmente fue cancelado. «Por circunstancias ajenas al artista y al organizador, el concierto de Maluma previsto para el 17 de julio en la plaza de toros de Palma de Mallorca ya no se llevará a cabo», indicó la promotora Creaductions S.L. tras días de incógnitas. El colombiano no se ha pronunciado en ningún momento sobre esta polémica.