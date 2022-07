Graban a Piqué escuchando un tema de Shakira.

«Hace ya algún tiempo que vivo sin ti y aún no me acostumbro, ¿por qué voy a mentir? Juntos acordamos mejor separarnos, hoy sé que no puedo seguir así», son los primeros versos de Cuando zarpa el amor, el mítico tema de Camela. La ruptura de la relación entre Gerard Piqué y Shakira ha sido el culebrón del verano, y parece que todavía tiene cuerda para rato. A la salida de la sesión de entrenamiento con el Barcelona, el usuario de TikTok @Carmonaa.23 publicó un vídeo en el que se puede ver al central escuchando música en el coche.

Aunque Piqué no escuchaba la canción del grupo español de tecno-rumba, si que resume bien la interpretación popular de lo que fue uno de los vídeos más compartidos en redes sociales. Del interior del vehículo surgían notas y estrofas del Inevitable, una de las canciones más melancólicas de su expareja, que trata sobre una ruptura sentimental. Pillan a @3gerardpique escuchando una canción de @shakira (inevitable) en el día de ayer 😂😂😂 pic.twitter.com/FOxpTZ1njG — Shakira Rock 🤖 🤟 (@ShakiraRock3) July 14, 2022 Así, a la salida de la ciudad deportiva, los jóvenes rodearon el coche del futbolista, teléfono en mano, y alguno, al escuchar el tema, con gran sensibilidad y empatía, exclamó: «¡Vaya temazo!». Gerard Piqué no perdió la compostura y continuó acariciándose el mentón con la mirada perdida en el horizonte, o quizá puesta en un semáforo, mientras avanzaba a velocidad reducida.