Jesé y Aurah se dan el 'sí, quiero'

Después de una relación repleta de altibajos, de reproches, rupturas y reconciliaciones, y de citas en el juzgado, Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz ya están felizmente casados. El futbolista y la exconcursante de Gran Hermano VIP han cumplido su sueño de darse el '¡Sí, quiero!' en su tierra natal, Las Palmas de Gran Canaria, en una ceremonia de ensueño. El enlace tuvo lugar en el exclusivo Hotel Baobab de San Bartolomé de Tirajana, a pie de playa, donde se vetaron los teléfonos móviles para mantener ocultos todos los secretos de la boda. Una decisión que no tomaron por modestia, sino porque las plataformas Mitele y Mtmad, de Mediaset, lanzarán un documental sobre la unión, tal y como hicieron con todos los preparativos.

Aun así, se han filtrado ciertos secretos del evento, como algunos de sus invitados. A la ceremonia asistió Makoke, la exmujer de Kiko Matamoros, con quien Aurah mantiene una buena relación. Otro de los presentes en la boda fue el rapero colombiano Blessd, muy seguido por el futbolista, que se encargó de animar la velada. «Este es el día más mágico que he vivido en mi vida, el día en que me convertiste en tu mujer. Te amo, Jesé Rodríguez, nunca olvidaremos lo que hemos vivido hoy, en una boda inolvidable. A partir de este día dejamos el pasado atrás para escribir una nueva historia donde sólo habrá paz, felicidad y amor. Un nuevo camino. Una nueva vida nos espera y, como te dije en el altar, todo los días de mi vida», escribió la influencer en sus redes sociales. Por su parte, Jesé también tuvo unas bellas palabras para su esposa: «Eres una mujer increíble, tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Sabes que te amo con locura. Esto es para siempre. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Mucha gente ha deseado que no estemos juntos, pero cuando dos personas están enamoradas pueden con todo», confesó.

La pareja disfrutará de su luna de miel antes de que Jesé ponga rumbo a Turquía, donde va a disputar la próxima temporada defendiendo la camiseta de su nuevo equipo, el Ankaragücü. En este conjunto, Jesé pretende volver a alcanzar el buen nivel deportivo que tuvo años atrás, cuando por él se interesaron equipos como el PSG. «La idea es disfrutar de esta nueva aventura y mejorar lo que hice en Las Palmas para que aparezcan nuevas propuestas y volver al nivel que estaba antes. El fútbol da muchas vueltas», afirmó en una entrevista en El Larguero.