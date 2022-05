Joaquín Prat recuerda su infancia: «Un compañero me tenía amargado»

Joaquín Prat ha recordado este jueves en El programa de Ana Rosa la complicada relación que tenía con uno de sus compañeros de clase. El presentador ha explicado que un chico siempre se metía con él: «Tenía un colega en el colegio que me daba mucha estopa y me tenía amargado. Luego siempre venía y me pedía perdón». Pero, aunque se disculpaba, la situación siempre volvía a repetirse: «Otra vez me tocaba las narices y otra vez me pedía perdón, y así una y otra vez».

El comunicador ha comparado esta relación con la que tienen dos concursantes de Supervivientes: «Esto es lo que hace Marta con Anabel», ha criticado. En ese momento la colaboradora Paloma Barrientos ha querido saber cómo se lleva ahora con ese compañero: «¿Y cómo acabasteis? ¿Con el chico, de amigos?». Pero el periodista ha preferido guardar silencio y dar paso a un vídeo. Joaquín cada vez se muestra más abierto con la audiencia y comparte distintas informaciones sobre su vida privada. Noticias relacionadas Joaquín Prat habla por primera vez de su divorcio: «Ha sido un proceso muy traumático» Hace menos de un mes confesó que sufre lumbalgia, una dolencia que le impide estar muchas horas de pie e incluso bailar. Además estos últimos días ha llamado la atención sus problemas en la voz: «Es el aire acondicionado. Me sienta fatal». «Un poquito de miel y limón... Unas gotitas», le recomendó su compañera en el magacín de Telecinco, Patricia Pardo. Eso sí, la primera vez que ha hablado públicamente sobre su vida sentimental ha sido en el programa Planeta Calleja. El comunicador se sinceró sobre su divorcio con Jesús Calleja: «Las cosas a veces no funcionan, pero ya me hubiese gustado a mí que no hubiese sido así. Si tomas la decisión es porque crees que es lo mejor para ti y para la gente que te rodea, pero para mí ha sido un proceso muy traumático», explicó visiblemente emocionado. Aunque Yolanda fue su segundo matrimonio, tiene claro que ha sido la mujer de su vida: «Para mí solamente ha habido una mujer en mi vida, esta mujer».