El hijo de Carmen Borrego se casa: todos los detalles de la boda

José María Almoguera, hijo mayor de Carmen Borrego, ha dado este miércoles el salto a la prensa del corazón como protagonista de la portada de Lecturas. La conocida revista ha publicado en exclusiva las imágenes de la boda del nieto María Teresa Campos y su chica, Paola Olmedo, una celebración que reunió a todo el clan Campos tras las tensiones que han protagonizado los últimos meses en televisión. En la fotografía de la portada de la publicación se puede ver a los novios acompañados por Carmen, María Teresa y Terelu, una estampa familiar en la que todos aparecen muy sonrientes.

La propia Carmen ha sido la encargada de organizar el enlace de su hijo, tal y como ella misma ha explicado: «Tengo ganas de que salga todo bien. He preparado la boda de mi hijo como si fuera su primera comunión». La celebración, que ha estado envuelta por la polémica, tuvo lugar el sábado en una finca en Torrejón de Velasco, Madrid. Uno de los temas que más se ha comentado estos días ha sido la sonada ausencia de Belén Rodríguez y Rocío Carrasco a la celebración, algo que ha llamado mucho la atención ya que ambas son grandes amigas de Carmen.

Todos los detalles de la boda del hijo de Carmen Borrego: el lugar elegido, la lista de invitados... 👰🤵 https://t.co/HnQ1805N2F — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) May 14, 2022

A pesar de todo, la colaboradora de Sálvame ha disfrutado del día y asegura que Paola es «la mujer de la vida de su hijo, es estupenda». Carmen ha intentado guardar en secreto todo lo relacionado con la boda con el objetivo de poder mantener la exclusiva hasta este miércoles. Eso sí, algunos invitados ya filtraron imágenes de la celebración a la prensa el mismo día de la boda: «Había poca gente y ya te digo que nadie de familia ha filtrado absolutamente nada, no tienen nada que ver con eso», intentó zanjar Alejandra Rubio.

La propia Terelu conectó el sábado en directo con Viva la vida y dio más detalles sobre la celebración: «Ha sido una entrada muy original y muy personal, ha sido muy emocionante todo. Mi sobrino, mi hermana y todos están guapísimos y ha sido todo precioso. Hoy he conocido personalmente a la novia de Jose y estoy encantada, he podido estar con ella mientras se vestía. Mi madre está muy emocionada porque para ella mi sobrino es como su hijo, el único varón, como ella dice es el hombre de su vida. Estamos los justos, es una boda íntima, no una boda multitudinaria».