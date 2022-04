Tenso encontronazo en Instagram entre Adriana Abenia y Tania Llasera. Un comentario de Llasera sobre la obesidad ha hecho saltar a su otra compañera de profesión, conocida por se toda una defensora del ‘body-positive’ y normalizar la belleza de todas las mujeres, tengan el aspecto que tengan. Abenia ha querido tomar el pulso de sus seguidores basándose en un anuncio de bañadores. «Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita tenga una S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso», rechazaba esta imagen.

Ante esta opinión, Llasera quiso hacer una reflexión y compartir su opinión, totalmente contraria a la de Abenia, con sus seguidores. «Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles, por fin la diversidad que vemos en las calles llega a la publicidad, y ahora… ¿Resulta que es ‘apología de la obesidad’?», insiste la comunicadora, asegurando que este tipo de anuncios sirven para que miles de niñas se vean «representadas y validadas». «Lo importante es la salud, pero lo primordial es la salud mental. Esa es mi humilde opinión, como mujer que ha transitado varias tallas en el ojo público», concluye.

Abenia ha respondido de nuevo a su compañera acusándola de «demagogia» por sus palabras, e insistiendo que no critica el sobrepeso: «Las mujeres somos preciosas, da igual la talla que tengamos». La presentadora ya tuvo que hacer frente a numerosas críticas que le acusaban de fomentar la anorexia por su delgadez: «Amo ver a una mujer a la que no le importa lo que los demás piensen de su cuerpo, sea como sea, disfrutar de la vida», insiste, «Ahora bien, fomentar la extrema delgadez o la obesidad a través de la publicidad me parece muy peligroso».

Además, aprovecha para mandarle un mensaje directo a Llasera: «Sé que defender los kilos de más es defender tu esencia en redes y lo respeto, pero no es sana ninguna de las dos posturas. Pregúntale a un médico, a ver qué opina». Un comentario que ha hecho saltar a Llasera, que quiso dejar claro que la discusión no era «una guerra de quién ganó más kilos», porque ella misma ganaría.

«Hacer inclusión de diversos cuerpos no es hacer apología de nada», reiteró. La mujer en cuestión es la deportista Malia Kale Opaa y, tal y como dice Llasera: «No creo que se la pueda juzgar y etiquetar como ‘obesa’ solo con verla en una foto», asegura la presentadora.

«Lo peligroso es cosificar a la mujer, reducirla a su imagen, y asumir a la ligera que es obesa. Hay de todo en el mundo y esa es su belleza. Hay gordas sanas y delgadas tóxicas, y al revés. Hay diversidad en todas partes y la publicidad nos debe el presentarnos a todas», concluye.