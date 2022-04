Marta Riesco y Belén Esteban discuten en plena calle: «Las han tenido que separar»

Guerra abierta en Telecinco. El enfrentamiento entre Marta Riesco y Belén Esteban ha traspasado los platós y tal y como publica Semana las dos colaboradoras han protagonizado una fuerte discusión en plena calle. La polémica comenzó la semana pasada cuando la de Paracuellos aseguró en una entrevista que se «descojona» cada vez que ve a la reportera de El programa de Ana Rosa, unas palabras que molestaron y mucho a la ex de Antonio David Flores. Marta, lejos de callarse, atacó a la presentadora al indicar que ella por lo menos «ha ido a la universidad».

«Me descojono de que ella se descojone de mí y luego se ponga tan loca cuando mencionen a su hija. Ella en verdad no ha pasado por la universidad como yo. Yo al final lo que he hecho lo he hecho por amor y porque estaba enamorada», respondió Riesco. La tensión acumulada durante estos días ha estallado este fin de semana y es que ambas han coincidido en un conocido local de Madrid, próximo a las instalaciones de Mediaset. «Las han tenido que separar porque podían haber llegado a las manos», ha explicado un testigo en el citado medio.

Según esta fuente, fue Riesco la que se acercó a su compañera: «Ha sido Marta quien ha visto a Belén y ha ido hacia ella y le ha recriminado lo de que se reía de ella. Y Belén, entonces, le ha dicho que vale, que no hacía falta que dijera que no había ido a la universidad porque la gente ya lo sabe y que, por favor, no volviera a hablar de su hija». En ese momento, según el testigo, las dos comenzaron a discutir y la periodista hizo un comentario que dolió a la colaboradora de Sálvame: «Le ha lanzado un golpe muy bajo. Las personas presentes tuvieron que meterse por medio para evitar males mayores».

Marta rompió con Antonio David el pasado viernes en Ya son las ocho, después de que este decidiese no asistir a su cumpleaños. «Por amor propio y dignidad no puedo consentirlo más. Me habría encantado que estuviese aquí. Cambié mi día de cumpleaños para que estuviese aquí porque no podía estar el martes. Tampoco ha podido estar hoy. Hay cosas que no dependen de una misma. Hoy espero poder estar a la altura de mis amigas. Para mí esto es un golpe muy duro y no voy a poder continuar mi relación después de esto. Siento decirlo así», manifestó ante la sorpresa de la audiencia.