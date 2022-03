Cristina Porta se derrumba al hablar de su ruptura con Luca Onestini

Cristina Porta está viviendo unos días complicados después de que esta misma semana se confirmase su ruptura con Luca Onestini. La ya expareja se conoció en Secret Story y tanto dentro como fuera de la casa vivieron una historia de amor que ha sido muy seguida por parte del público. Tal fue el cariño que recibieron por parte de la audiencia que Luca incluso se convirtió en el ganador del reality el pasado mes de diciembre. Tras despedirse de Guadalix de la Sierra la pareja decidió continuar con su noviazgo y ahora, tan solo tres meses después, han puesto punto y final a su historia de amor.

La periodista deportiva, que colabora de forma habitual en la nueva edición de La casa de los secretos de Telecinco, no pudo ocultar su cara de tristeza este jueves en plató. «No estoy bien, pero estoy aquí trabajando. No hubo despedida, es verdad que las cosas se acaban, pero se pueden acabar bien, de manera elegante, con madurez. Sobre todo si quieres a alguien, creo que se pueden hacer las cosas mejor», explicó visiblemente emocionada hasta el punto de no poder contener las lágrimas. «Estoy dolida. Justamente en esa casa que estamos viendo ahora todos yo le dije a él que nunca le haría daño aunque él me lo hiciera a mí y no se lo voy a hacer», aseguró a Carlos Sobera.

Eso sí, quiso pedir respeto para el italiano, aunque él no lo haya tenido con ella. «Yo a él ya no le puedo querer más, pero tampoco me puedo querer ya menos. Cuando llegas a ese punto... Yo le deseo que encuentre la felicidad que yo no he podido darle. Yo pido respeto por él, pero el primero que me tiene que respetar es él a mí», zanjó. Miguel Frigenti, con quien tiene una mala relación desde su participación en el concurso, también le quiso dedicar unas palabras de cariño en estos difíciles momentos: «Aunque ahora Cristina esté mal, en un tiempo dará las gracias. Cuanto antes desaparezca de tu vida, mejor».