Gloria Camila carga contra Kiko Jiménez: «Por su culpa tuve anorexia nerviosa»

Gloria Camila está cansada de que Kiko Jiménez trabaje en televisión y así lo hizo saber este martes en Ya son las ocho. La joven se mostró muy dura con la cadena en la que trabaja, y comparó a Antonio David Flores con su ex: «He estado viendo Sálvame y vengo cabreada porque mucho que decimos que Antonio David ha vivido de Rocío Jurado y Rocío Carrasco, y estamos dando voz y voto a uno que sigue el mismo camino. Lo único que hace es hablar y despotricar de mi familia». Y es que el lunes el colaborador entrevistó a José Ortega Cano como parte de un 'reto' para el programa, un gesto que molestó mucho a la influencer.

«Este señor que no es periodista, va de reportero, va a un photocall mandado por su programa para intentar coger palabras de mi padre. Yo me entero que está y cojo a mi padre y entramos por detrás porque de este señor cosas buenas no van a venir», explicó a Sonsoles Ónega. Y es que Gloria asegura que Kiko lo único que hizo fue provocar a su padre: «Cuando salimos por la puerta de atrás este el señor le llamaba 'cierra bares' y cobarde. Este señor se dirige a la casa de mi padre a las 23.30 de la noche para conseguir las provocaciones», dijo visiblemente afectada.

Fruto del enfado, la hija de Rocío Jurado se sinceró y contó los problemas de salud que arrastra desde que rompieron en el año 2019 tras cuatro años de noviazgo: «Yo durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. Yo por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado». La tensión entre ambos es tan grande que el martes Gloria Camila incluso acudió al plató de Sálvame durante la publicidad para increpar a su ex. «Ha sido muy desagradable, me ha llamado sinvergüenza, provocador, descarado. », explicó Jiménez.