La influencer Dulceida habla sin tapujos en redes sociales sobre su salud vaginal: «Tengo un dolor en el clítoris brutal». La conocida estrella de Instagram se ha abierto a tratar el tema, aunque, eso sí, al principio ha reconicido que le daba cierta vergüenza exponer estos temas. Al compartir una foto suya desde el hospital, saltaron las alarmas y preocupación entre su gran comunidad de fans en internet. Ante la ingente cantidad de requerimientos, Dulceida se vio forzada a dar explicaciones.

«Sé que es un tema un poco tabú, pero que al final nos pasa a todas, todas tenemos vagina y voy a hablarlo con naturalidad», comentó en sus stories este jueves. Según ha explicado, tras volver el pasado fin de semana de un viaje a Dubái, comenzó a notar molestias en el clítoris que, a medida que fueron pasando las horas, derivaron en un intenso dolor. «La doctora me miró muy rápido, me dijo que seguramente eran hongos y me recetó óvulos. Pero a mí me preocupaba porque yo he tenido candidiasis y no se parecía, era un dolor en el clítoris brutal».

Al no mejorar, este miércoles volvió a urgencias, donde le han tenido que inyectar un calmante. «Hoy no puedo ni moverme [...]Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante», detallaba la influencer este jueves. «La zona está infectada y me han dado antibióticos, pero si en 72 horas no mejoro, me tendrán que hacer una pequeña intervención, que espero que no llegue a eso». Sin embargo, en redes sociales, este sábado parece que el estado de salud de Dulceida ha mejorado. Se ha dejado ver en Instagram con amigos, disfrutando del fin de semana en su nuevo piso en la capital madrileña.