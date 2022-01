William Levy anuncia su separación

William Levy ha anunciado este viernes que se separa de Elizabeth Gutiérrez a través de sus redes sociales. El protagonista de la serie de moda, Café con aroma de mujer, ha sorprendido a sus seguidores al comunicar su ruptura a través de una historia de Instagram que poco después ha borrado. En la publicación el actor dejaba clara la separación: «Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar».

Lo llamativo de este anuncio es que a los pocos minutos Levy ha eliminado la historia de la conocida red social. Eso sí, después ha compartido una frase muy significativa, también en sus historias: «Estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida». William y Elizabeth se conocieron en el año 2002 en el reality Protagonistas de novela de Telemundo y fruto de esta relación nacieron dos hijos: Christophe Alexander, de 18 años, y Kailey Alexandra, de 11. La vida del actor ha cambiado por completo en los últimos meses, ya que se ha convertido en un rostro muy conocido en todo el mundo gracias a su papel en la telenovela que emite Netflix.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercedes Milá (@mercedesmila)

La propia Mercedes Milá compartió unas imágenes de 'Sebastián Vallejo', el papel que interpreta, con un texto en el que dejaba clara la admiración que siente por él: «Un cubano ha invadido Instagram y a mí ya no me gusta mirar la cara de ningún hombre más. Amo a la madre que te parió, no se puede hacer nada más perfecto», escribió entre bromas. Un mensaje que, por lo visto, hizo gracia al actor, ya que no dudó en responderle con dos emoticonos de risa y la palabra «besos».