El mensaje de Patricia Pardo a Marta Riesco y Antonio David: «Siempre hemos defendido el amor»

Antonio David Flores y Marta Riesco ya viven juntos, tal y como ha publicado este miércoles Lecturas. La revista del corazón asegura que el ex guardia civil se ha instalado en la casa de la reportera de El programa de Ana Rosa. Aunque la pareja intenta pasar desapercibida, el mencionado medio publica unas fotografías que demuestran esta convivencia. En noviembre se hizo pública la ruptura de Antonio David y Olga Moreno, también en Lecturas, y aunque todavía no han formalizado el divorcio parece que el ex de Rocío Carrasco ya ha rehecho su vida.

Por el momento ni Antonio ni Marta se ha pronunciado al respecto. Eso sí, las presentadoras de El programa de Ana Rosa, Patricia Pardo y Ana Terradillos, han querido transmitir su apoyo a la reportera. «He de confesar que ha sido bastante impactante para mí ver esta mañana esa portada en redacción, pero Terradillos y yo siempre hemos apostado y defendido el amor y lo seguiremos haciendo», ha asegurado Pardo. Su compañera, por su parte, también les ha mandado un mensaje de cariño: «Que sean felices y que vivan el amor. Hay que vivirlo y sentirlo».

El 21 de noviembre saltaron las primeras informaciones que relacionaban al padre de Rocío Flores con la reportera. Riesco decidió emitir un comunicado que leyó en directo la propia Ana Rosa Quintana y en el que pedía que se respetase su derecho a la intimidad: «Llevo 10 años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión, mi trabajo me avala... Algunos compañeros de profesión me han aludido desde un ámbito privado, quiero recordarles que no soy un personaje público. No quiero entrar en temas personales... si entro, me acusarán de lo que digo; y si no lo hago, me acusarán de que callo», indicaba en aquel momento la comunicadora.

Ahora, tres meses después, su nombre ha vuelto a saltar a los medios y las informaciones informaciones incluso han sido comentadas por sus compañeras. A lo largo de este tiempo Riesco siempre ha defendido a Antonio David y a Rocío Flores en sus intervenciones. Lo cierto es que la buena relación entre Marta, Rocío y Patricia tanto delante como detrás de las cámaras ya es conocida. Es más, Pardo incluso acudió al cumpleaños de la joven el pasado mes de abril, tal y como ella misma compartió en sus redes sociales.