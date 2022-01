Nuria Roca ha decidido desconectar estas Navidades y ha viajado con toda su familia a Turquía. Una escapada que ha sido muy criticada en redes sociales, ya que hace tan solo unos días la propia presentadora comentó en la tertulia de El Hormiguero que era recomendable «posponer las reuniones familiares para evitar los contagios de COVID». Un mensaje de precaución que los usuarios de redes sociales le han echado en cara. Al compartir la comunicadora una imagen en la que aparecía en el aeropuerto, los comentarios reprochando su actitud no se han hecho esperar.

«Está muy bien decir unas cosas en televisión y después hacer lo contrario. Eso se llama incoherencia», «Vayan de viaje, hagan lo que quieran, lo van a hacer igual, pero no lo retransmitan, por favor» o «El problema no es no hacerlo, que tienes tu derecho, el problema es decir públicamente una cosa y hacer otra», son algunos de los comentarios que se han podido leer junto a la instantánea. Tantos han sido los mensajes negativos que la propia presentadora ha querido contestar a través de su Instagram.

«¡Buenas noches! Soy responsable de lo que digo, no pienso serlo de lo que no he dicho y algún obtuso ha interpretado. De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar. Cumplo todas las normas escrupulosamente, me vacuno y me hago PCRs sistemáticamente (la última ayer por la mañana), al igual que toda mi familia. Los policías de balcón ya tuvieron su momento de gloria al principio de la pandemia y me parece bien que tengan nostalgia de aquello, que disfruten», comienza en la publicación.

«Yo sigo con mi viaje que compartiré por aquí. El que quiera que mire y el que no pues que también mire y luego critique, que también está en su derecho. Besos a todos», concluye el texto. Y así ha sido, ya que a lo largo de estos días la valenciana ha publicado distintas fotografías acompañada por su marido, Juan del Val, y sus tres hijos. En esta salida la familia al completo ha disfrutado de la gastronomía turca y se les ha podido ver en puntos como Capadocia o Estambul.