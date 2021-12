Alba Carrillo y Canales Rivera, nueva pareja sorpresa

Alba Carrilo tiene una nueva ilusión, su compañero de Telecinco Canales Rivera. La nueva pareja protagoniza este miércoles la portada de Semana, donde se les puede ver muy cómplices por las calles de Madrid. En las imágenes publicadas en la revista aparecen los dos colaboradores comiéndose a besos, unas instantáneas que no dejan ninguna duda de la estrecha relación de la modelo y el torero. Ambos, igual que ha ocurrido en el caso de Bárbara Rey y Bigote Arrocet, han coincidido en Secret Story: mientras que él ha sido concursante, Alba ejercía de defensora de su madre, Lucía Pariente.

Parece que el roce en el plató y las horas juntos han hecho que los dos compañeros se conozcan más y que incluso haya surgido el amor. Según explica Semana, Carrillo y Canales disfrutaron de la noche madrileña en compañía de unos amigos y, tal y como pudieron captar las cámaras, los dos se mostraron muy cercanos e incluso dieron rienda suelta a su amor en plena calle. Tras pasar la velada en compañía, la pareja decidió continuar la noche por separado.

Esta relación llega tres meses después de que Alba confirmase su ruptura con Santi Burgoa tras más de dos años de relación. La madrileña y el periodista se conocieron en los pasillos de Mediaset y su historia de amor salió a la luz cuando ella participó en GH VIP. En el momento de la separación Alba quiso dejar claro que no había habido terceras personas: «No hay infidelidad de ningún tipo… Es muy machista que se le cargue de nuevo el San Benito».

Por su parte Canales Rivera confesó al entrar en Secret Story que ya no estaba con su novia, Isabel Márquez. Aunque en un primer momento el concursante ocultó esta información, a las pocas semanas de entrar en el concurso salió a la luz que la pareja había roto una semana antes de que él comenzase el reality. El andaluz engañó a su ex con Cinthya Martínez, una infidelidad que se hizo pública y que debilitó la relación, un bache que finalmente no pudieron superar.