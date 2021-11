Shawn Mendes y Camila Cabello han anunciado este jueves su ruptura tras dos años de relación. «Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca», han escrito ambos en sus redes sociales. Aunque a principios de 2019 se empezó a especular sobre un posible romance, no fue hasta el mes de julio de ese mismo año cuando oficializaron la relación. «Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho vuestro apoyo desde el principio y en el futuro», han escrito en sus historias de Instagram.

Mendes y Cabello sacaron su primer tema juntos, I Know What You Did Last Summer, en el año 2015. Aunque en aquel momento la joven tenía pareja, ya comenzaron a sonar los rumores de una posible relación. La confirmación oficial llegó años más tarde con el lanzamiento de Señorita, cuando fueron pillados por un paparazzi besándose. La pareja incluso pasó junta el confinamiento en su casa de Miami algo que, tal y como aseguraron, «les unió más».

Igual que pasó con la ruptura de Dulceida y Alba Paul, las redes sociales se han llenado de memes lamentando la ruptura de los artistas. Shawn y Camila formaban una de las parejas más queridas actualmente, y esto se ha visto reflejado en los mensajes que se han podido ver en Twitter. «Ya perdí las esperanzas» o «¿Cómo se supone que siga creyendo en el amor después de que terminaron?», son algunas de las frases que han compartido los usuarios este jueves.

Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaron su ruptura Yo inmediatamente: pic.twitter.com/mqed0IpNAB — Megamanyou (@MegamanyouMX) November 18, 2021

Si antes para mí era difícil de creer en el amor , después de lo de CAMILA Y SHAWN ya perdi las esperanzas😭 #ShawnMendes #camilacabello pic.twitter.com/IlCwd0oROQ — Lisett🇨🇱 (@LissSelenators) November 18, 2021

¿Cómo se supone que siga creyendo en el amor después de que Camila Cabello y Shawn Mendes terminaron? pic.twitter.com/JQ7V0AnsYi — GABY ♡ (@ImMagaby) November 18, 2021

Yo pensando que shawn mendes y camila iban a casarse y tener hijos: pic.twitter.com/VksrxKqagq — Mood (@_mood31_) November 18, 2021

entonces Shawn Mendes y Camila Cabello dieron fin a la era señorita? 😭 pic.twitter.com/6JvAlpt7BX — Juan Pablo (@JetPackinski) November 18, 2021

Yo riendo me hace una hora y media de que Sebastián Yatra y Kunno son pareja // Yo llorando por que Camila y Shawn Mendes se separaron y ya no se casaran ni tendrán hijos y no serán como Evaluna y Camilo pic.twitter.com/aWf9gCa5P2 — Peralta (@Peraltac10) November 18, 2021

Si Shawn Mendes y Camila Cabello Terminaron, Gigi Hadid y Zayn También

Que les hace creer que ustedes durarán en sus Dates ? pic.twitter.com/XEiXUQldAf — Hook,Hoe,bitch,slut (@LaloMartinez_4) November 18, 2021

Este verano Shawn hizo a través de sus redes sociales una gran promoción de Mallorca. El canadiense escogió la Isla para rodar el videoclip de su tema Summer of love. En las imágenes se puede ver como el cantante recorre, con un coche clásico de color rojo, algunos de los rincones mágicos de la Serra de Tramuntana como Valldemossa o Deià.El artista, además, disfrutó de las mejores localizaciones de la Isla y navegó por la costa con un llaüt clásico.