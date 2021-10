Sonsoles Ónega se sincera sobre la enfermedad de su hijo

Sonsoles Ónega ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que se ha sincerado sobre la enfermedad crónica que padece su hijo. El menor, que sufre diabetes, tiene que convivir con esta enfermedad que afecta a su día a día: «Todas las enfermedades crónicas te condicionan».

La comunicadora busca dar visibilidad a este problema, ya que como ha explicado, «te condiciona la alimentación, te condiciona sus ritmos». Y es que, tal y como ha detallado, «cuando tiene una hiperglucemia, tiene que esperar a comer para que le baje el azúcar, o a la inversa, tiene que comer inmediatamente».

«Tengo mis momentos de verlo todo negro y no querer salir de casa», ha confesado en la revista. Aunque no todo es negativo, ya que gracias a convivir con la diabetes, la periodista ha mejorado su alimentación: «Yo he aprendido muchísimo a evitar los procesados. Estoy agradecida, porque este aprendizaje ha sido una parte positiva».

La presentadora de Ya es mediodía tiene dos hijos con el abogado Carlos Pardo Sanz, de quien se separó el verano de 2019 tras 11 años de matrimonio. Ahora la madrileña vive un buen momento sentimental, ya que se le relaciona con el arquitecto gallego César Vidal. «Estoy a gusto, estoy contenta, estoy feliz», aseguró en el mes de mayo el rostro televisivo.