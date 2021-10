Charlene de Mónaco se somete a una tercera intervención en Sudáfrica

Charlene de Mónaco se va a someter a una nueva operación este viernes en Sudáfrica. Su propia fundación ha dado la noticia con un escueto comunicado: «Su Alteza Serenísima la princesa Charlene de Mónaco recibirá anestesia general para su última operación que tendrá lugar hoy».

«La Fundación Princesa Charlene de Mónaco le desea lo mejor con esta última intervención y su proceso de recuperación», concluye el texto. Esta será la tercera vez que Charlene pasa por el quirófano en los últimos meses, aunque no ha trascendido el motivo exacto de la intervención.

El pasado domingo, tan solo dos días después de la visita de su marido a Mallorca, la princesa compartió una fotografía en sus redes sociales con la que aumentó la preocupación de sus seguidores.

Alberto de Mónaco viajó el pasado viernes a la Isla para acudir a la inauguración del Mallorca Country Club en Santa Ponça. El príncipe monegasco aseguró en la Isla que su mujer «está mucho mejor» y que sus hijos también «se encuentran perfectamente».

La nadadora olímpica se encuentra en Sudáfrica, país del que no puede salir por una infección de oídos. Ella misma explicó que no puede viajar por esta dolencia: «Se necesita tiempo para abordar el problema que estoy teniendo. No puedo forzar la curación, así que estaré en Sudáfrica hasta finales de octubre».