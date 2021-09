Pitingo ha querido dedicar este domingo unas románticas palabras a su mujer. El cantante ha publicado en Instagram una bonita fotografía con Verónica, acompañada con el texto: «Mi mujer, mi representante, la madre de mi hijo y el amor de mi vida, nos conocimos con 14 años y cada día está más guapa».

«Ella está detrás de todo lo bueno que me pasa y me da ánimos cuando no son buenos tiempos», señala el artista en la publicación. «Que sería de mí sin mi Verónica, mi mami guapa como yo la llamo», concluye.

Amigos del matrimonio, como Cristina Cifuentes o Paula Echeverría, han comentado la instantánea que ya supera los 5 mil 'me gusta'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pitingo (@pitingo)

La pareja vivió un momento muy complicado a finales del año 2019, cuando diagnosticaron a su hijo Manuel cáncer por error. «Estuvo un mes en oncología, con los médicos preparándonos para lo que se nos venía encima. Al final resultó ser una mononucleosis bestial que daba los mismos síntomas que una leucemia. Fue el peor mes de mi vida», explicó en la revista Diez minutos.

«Lo tengo guardado y cuando tengo un mal momento lo miro y pienso 'esto sí que era un problema'», aseguró en la publicación.