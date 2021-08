Amador Mohedano ha sido ingresado este viernes en un hospital de Jérez, tal y como ha adelantado en exclusiva Ya es mediodía. Rosa Benito, exmujer del hermano de Rocío Jurado, se ha enterado de la noticia en directo.

Desde el programa de Telecinco han señalado que «ha empezado a encontrarse mal a las cuatro de la madrugada, momento en el que ha llamado a una ambulancia». El andaluz, que ha sido trasladado de su casa de Chipiona a Jerez, «está siendo sometido a un exhaustivo examen médico».

Tras el susto inicial Benito, que colabora de forma habitual en el formato, ha confirmado la noticia: «He hecho algunas llamadas y me lo confirman. Él también tiene problemas porque no come muy bien y le ha bajado el hierro».

La hospitalización llega tan solo horas después de que protagonizara un fuerte enfrentamiento con María Patiño en Sálvame. La colaboradora aseguró que Amador era «conocedor» de «la mala vida que Ortega Cano le dio a Rocío Jurado».

La tía de Rocío Carrasco considera que esta polémica puede haber afectado al estado de salud de su exmarido: «Con lo que pasó ayer, todo esto te remueve y te da un ataque de ansiedad enorme. Todo eso llega un momento en el que te puede».

«Espero que salga bien porque lo único que tenemos es la salud y es lo único que nos tiene que importar. Todos tenemos cositas que están ahí, lo estamos viendo y es una persona que está bien, con ganas de tirar para adelante», ha concluido Rosa.

Precisamente este jueves se empezó a especular sobre la posible participación de Amador en Secret Story, el nuevo programa que prepara Telecinco para este otoño. Carlota Corredera, que conversaba con al hermano de la Más Grande, le contestó: «Yo sé que va a tener mucha relación con Mediaset». Unos rumores que todavía no se han confirmado por parte de la cadena.

Ya por la tarde, en el programa Sálvame, se ha confirmado que el problema de salud del hermano de Rocío Jurado es una importante anemia, por lo que ha necesitado varias transfusiones de sangre. Los tertulianos han recordado que no es la primera vez que Amador Mohedano padece este tipo de afección, como bien había recordado horas antes su exmujer, Rosa Benito.