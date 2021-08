Sharon Corr libera su rencor contra Telma Ortiz: «La hermana retorcida de la Reina»

La cantante Sharon Corr, integrante del famoso grupo irlandés The Corrs, está de actualidad con la publicación de The fool and the scorpion (La tonta y el escorpión), un álbum en solitario en el que carga, sin medias tintas contra su exmarido, el abogado Robert Gavin Bonnar, que la abandonó por Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, tras 20 años de matrimonio y dos hijos en común. Las letras de su primer single no puede ser más claras. Pasen y vean.

«Dejadme poneros en situación… Estoy sentada en un avión parado en la zona de embarque del aeropuerto de Madrid, destino Montreux con escala en Ginebra. Hay una amenazante tormenta. Truenos y relámpagos. No podemos despegar. Espero sentada en mi asiento. Estoy rota», explica Sharon Corr.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sharon Corr (@sharoncorrofficial)

«Destrozada por los acontecimientos del día anterior, las lágrimas perforan mi piel como si fueran carámbanos. De nuevo, estoy en sintonía con los elementos solo que esta vez mi corazón ha sido roto en millones de pedazos, para nunca volver a ser quien era. Empecé a escribir palabra tras palabra, salían de mí a borbotones como un meteorito, impactando en la tierra. Es una historia de traición. Está todo en la letra».

Da la casualidad que Telma Ortiz anunció hace unas semanas que esperaba su primer hijo con Bonnar, a los 47 años. Será el segundo retoño para la hermana de la reina Letizia, que hace doce años dio a luz a su hija Amanda, fruto de su relación con Enrique Martín Llopis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sharon Corr (@sharoncorrofficial)

No hay duda de que Sharon Corr guarda rencor a la hermana de la Reina, a tenor de cómo acaba la canción: «La hermana retorcida de la reina y el camaleón. El tonto y el escorpión. Soy libre, soy libre, he renacido». El culebrón solo acaba de comenzar.