Una vez más una artista se ha visto obligada a denunciar la censura de Instagram. En este caso la afectada ha sido la cantante Nuria Fergó, que compartió una fotografía en topless en la conocida red social: «Querido Instagram me eliminas esta imagen porque muestro mi felicidad en vacaciones. ¡No entiendo nada! Lo digo porque mostrar, mostrar, no muestro nada».

La artista ha decidido volver a subir la instantánea al considerar que no incumple ninguna de las normas de la plataforma: «Vamos a ver cuánto dura esta vez». Rostros conocidos como la actriz Aurora Carbonell han mostrado su apoyo a la concursante de la primera edición de Operación Triunfo: «Pues debe ser que a alguien sí le molesta tu felicidad y ha denunciado. Igual el que lo ha hecho no ha tenido vacaciones este año. ¡De traca!».

Dentro de las «normas comunitarias» publicadas por Facebook, que afectan también a Instagram y que todo usuario acepta al abrir una cuenta, hay un apartado destinado a los «Desnudos y actividad sexual de adultos» en el que se especifican detalladamente cuáles son los elementos prohibidos.

La red social asegura que, aunque antaño era más restrictiva, tras la sucesión de polémicas como la eliminación de instantáneas de mujeres dando de mamar, las políticas relativas a los desnudos se han matizado con el paso del tiempo. Hoy en día «se pueden compartir desnudos por muchos motivos, incluso como forma de protesta, para concienciar sobre una causa o con fines educativos o médicos», apuntan estas pautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rossydpalma (@rossydpalma)

Esta semana Instagram está en el foco mediático por la eliminación (y seguida readmisión) de Instagram del cartel de la próxima película de Pedro Almodóvar. Un pezón goteando leche enmarcado en la silueta de un ojo, creación del diseñador Javier Jaén, ofendió al algoritmo de la red social que decidió suprimir la imagen publicada por diversas cuentas por «contenido erótico o pornográfico».

El autor de la misma hizo pública su queja y las redes estallaron. «¿A quién puede ofender una imagen tan natural, totalmente contextualizada con la trama de la cinta?», se preguntaban usuarios de redes sociales. Ante la avalancha de críticas, Facebook rectificó.