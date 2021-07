Ana Obregón recupera poco a poco la sonrisa tras la muerte de su hijo Aless Lequio. Tras más de un año sin recorrer mundo, la actriz ha viajado a Roma junto a su intima amiga y representante Susana Uribarri.

Obregón ha compartido una fotografía en Instagram vestida con un vestido blanco junto a la Fontana di Trevi. «Ella ha conseguido sacarme de casa después de 15 meses de mi retiro en los que he vivido mi duelo entre cuatro paredes sin querer (ni poder ) ver el mundo sin mi hijo. Me ha cogido de la mano y me ha traído a Roma , un viaje que teníamos pendiente para cuando Aless se curara», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

«Y aunque mi corazón sigue de luto, quiero volver a caminar por las calles, salir a comer y cenar, respirar ese aire de la Ciudad Eterna que tantos recuerdos me trae de los años en que trabajé aquí en series y películas. Ella es mi amiga desde que éramos casi unas niñas. Es mi amiga del alma. Se que Aless te estará agradeciendo desde el cielo estos días en Roma con su mamá», ha añadido.

Uribarri también ha querido dedicarle unas palabras a su amiga a través de las redes sociales. «Mi queridísima Ana , después de planear hace casi 2 años este viaje, finalmente conseguí traerte a esta maravillosa ciudad. Como necesito verte sonreír , disfrutar juntas de momentos que seguro Aless aplaudirá. Te quiero y este viaje será el primero de muchos», ha escrito.