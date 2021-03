Chenoa se sincera sobre su ruptura con David Bisbal

Chenoa se ha confesado y ha hablado con total naturalidad sobre el fin de su relación con David Bisbal. Este pasado viernes la cantante no dudó en pronunciarse sobre su ruptura con el almeriense durante el programa de TVE 'Dos parejas y un destino'.

Las confesiones tuvieron lugar en un jacuzzi mientras la cantante mallorquina charlaba de forma distendida con la 'La terremoto de Alcorcón'. Al sacarle el tema, Chenoa no quiso escurrir el bulto y respondió de forma sincera. «Se produce dentro de la academia, fueron tres años. Esa historia ha quedado un poco en el corazón, a veces yo contesto porque intento hacerlo con naturalidad y otras a veces parece que saco yo el tema, pero es que todo el mundo habla de ello. Los dos éramos muy públicos, y por eso lado había que apechugar pero ya han pasado 20 años» explicó.

Además Chenoa también ha reconocido que no tiene guardado el número de teléfono de Bisbal: «No lo tengo, no está, nunca ha estado en el chat en realidad, lo que pasa es que la gente piensa que run run va fuera... No, pues lo mismo que te digo que el de Vero no lo tuve hasta que no la vi cuando volvió a España. Y con David pasó lo mismo, trabajó mucho fuera y luego aquí, no lo tengo».

Por último, durante el programa también también habló de la aparición que, sin duda, marcó un antes y un después en su vida: su comparecencia en chándal para confirmar la ruptura con Bisbal. «El chándal yo creo que lo regalé. No voy a decir dónde lo compré pero me costó seis euros», ha comentado Chenoa.