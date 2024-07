¡Un bombón, un lujo!

Y dos, o tres. Podríamos comer helados de bombón toda la vida sin hartarnos. Este nombre tan asociado a nuestra cultura es el que hemos elegido para contarles la semana de bombones, y de uno en particular que hemos tenido la suerte de vivir en la Isla.

Bombon Pool Club

Así que comenzamos por el bombón que nos regaló la familia Escarrer con motivo del 60 aniversario de Hotel de Mar Gran Meliá, Bombon Pool Club by Alberta Ferretti es una carta de amor a todos los amantes del verano mediterráneo, que entrelaza a la perfección la elegancia atemporal con la estética sofisticada, reflejando los valores compartidos por la casa de moda italiana y Gran Meliá.

Ana Pou Escarrer, Maria Barceló, Ramón Romero y Àngels Mercer.

Susy Gómez, Uma Kim Gómez, Lisel Elgh Hynne y Mercedes Escarrer.

Alberta Ferretti y Gabriel Escarrer, en la presentación

Marcel Wanders, Alma López, Virginia Gozalvez y Caterina Roppo.

En los jardines de Hotel de Mar, más bonito que nunca y en una noche perfecta, un largo camino iluminado por velas conducía a un photocall transparente, minimalista pero muy chic, que resaltaba maravillosamente el entorno. Este escenario realzó a la perfección la belleza del paisaje, creando una atmósfera inolvidable para la velada.

Maria Umbert junto a su hijo.

Maria Pombo

Además, la temperatura estival quiso unirse a la fiesta regalándonos una noche cálida pero muy agradable junto al mar y junto a la piscina, donde nos esperaban las magníficas camas balinesas firmadas por la diseñadora italiana. Se presentaban impolutas, como un regalo futuro, al tiempo que la música de un DJ set inspirado en la puesta de sol balear nos acompañaba a los invitados, todos disfrutones así que lo hicimos con una rica experiencia culinaria con sabor mediterráneo.

Beatriz Escarrer posa con amigos.

Lluís Garau y Jaume Ripoll.

Al evento asistieron Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá Hotels International, junto a su esposa Belén Puerto, elegantísima, y sus hijos; y Alberta Ferretti, encantadora, profesional y magnífica anfitriona en su gran noche. Tanto los Escarrer como Alberta estuvieron pendientes de que no faltara detalle para esa gran noche que contó con la asistencia de algunas personalidades muy destacadas como María Pombo, Eugenia Silva, Malena Costa, Clara Diez, Amy Jackson, Rocío Morales, Beatrice Valli, y una cuidada selección de personalidades de la sociedad mallorquina relacionadas con la cultura, la arquitectura y el arte contemporáneo.

La familia Escarrer

La asociación entre Alberta Ferretti y Gran Meliá refuerza el estatus de Hotel de Mar como Leading Hotel of the World, consolidando su reputación como destino favorito de la alta sociedad mallorquina, la realeza y la jet set internacional. Bombon Pool Club se erige como testimonio de la fusión de la alta costura y la hospitalidad de lujo, ofreciendo una experiencia veraniega sin igual en Mallorca. Lo que yo llamo lujo relajado.

Eugenia Silva

El pool club Bombon by Alberta Ferretti está abierto desde este fin de semana con una nueva propuesta gastronómica y una carta de coctelería elaborada por el coctelero mallorquín Biel Ramon, que incluye el cóctel favorito de Alberta Ferretti en un claro guiño a la alianza que han sellado ambas marcas. El nombre del pool club, Bombon, hace honor a «el hotel de chocolate» –el apodo que los mallorquines damos al Hotel de Mar– e invita a los huéspedes a disfrutar de una experiencia refinada con un mobiliario exterior personalizado por Alberta Ferretti a partir de los icónicos estampados tie-dye de la firma, que adornan la zona de la piscina en tonos azules y la zona de playa y el bar en tonos beige.

Alberta Ferretti es estilo, feminidad, elegancia, sensualidad y glamour. Es honestidad. Su afinidad por la moda comenzó cuando era muy joven: Ferretti fundó Aeffe SpA junto con su hermano, Massimo Ferretti, en 1980 y, un año después, hizo su debut oficial en las pasarelas milanesas. La rápida expansión internacional, coordinada por los cuatro showrooms de Milán, París, Londres y Nueva York, llevó a la apertura de numerosas boutiques en las capitales de la moda y el lujo más importantes del mundo.

Los éxitos cosechados le valieron a Alberta Ferretti premios como el Cavaliere del Lavoro del Presidente de la República Italiana en 1998, el título honorífico en Conservación del Patrimonio Cultural por la recuperación del pueblo medieval de Montegridolfo en 2000, así como el reconocimiento del International Fashion Group cuando Anna Wintour le concedió el premio The Romantics durante la Noche de las Estrellas anual en Nueva York en 2005. Interpretando el deseo de belleza, encanto y personalidad, las celebridades más importantes y la alta sociedad internacional lucen sus creaciones en las alfombras rojas más fotografiadas del mundo.

Alberta Ferretti, además de directora creativa de su marca homónima, ocupa el cargo de vicepresidenta del Grupo Aeffe. AEFFE S.p.A, que cotiza en el segmento Star de la Bolsa de Milán desde 2007, es una empresa internacional del sector del lujo que gestiona una cartera de marcas internacionales como Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino y Pollini. Es fantástica la unión de estas dos grandes firmas mediterráneamente creadas para liderar el mundo. No se lo pierdan, es el futuro que ha llegado para quedarse en nuestras Isla. Bendito lujo.

Noches de Rogue

Marían Darder, Anna Heuchenne, Olí Heuchenne e Ívani Porcel.

Las Noches de Rogue son únicas y prometen revolucionar las noches de Portals, con un ambiente desenfadado y una propuesta gastronómica innovadora. Serán el punto de encuentro ideal para quienes buscamos una experiencia diferente en la isla.

Andrea Caba, Laura Parpal, Elena Pallicer y Arantza Barba.

A partir de las ocho de la tarde, el espacio se transforma en un vibrante escenario donde la buena comida y la música se dan la mano, con un DJ residente que estará pinchando los mejores temas en directo, creando una atmósfera perfecta para disfrutar de una cena relajada y divertida, mediterránea y sencilla con amigos, o con quien deseemos, claro. Porque se trata de vivir y disfrutar del ambiente más canalla en el corazón de Portals. No se lo pierdan. Y seguimos en Portals, en la gran fiesta del verano, la más chic, sin duda.

Raul J.Sánchez, Aina Morey y Rafa Escalante.

Sabrosa corvina

Deliciosa copa de mousse.

Refrescante tartar.

Los nostálgicos

Dina, Rima, Laila Marouf y Olalla.

Esta es, sin duda, una de las citas indiscutibles del verano mallorquín. La fiesta hippie de Puerto Portals, bautizada este año con el nombre de Sea & Love, haciendo homenaje al elemento más preciado para el Puerto, volvió a reunir a cientos de nostálgicos de la música de los años 60, 70 y 80.

Laura Calderón, Lody Méndez, Magda Comas y Cristina Negre

Elena Seijas y Álvaro Irala.

A las nueve en punto de la noche se abrían las puertas y cientos de personas accedían a la plaza Mayor de Puerto Portals engalanada como nunca para la ocasión. Las flores, los estampados psicodélicos, innumerables detalles de estética hippie, y este año también un corner de maquillaje, llenaron el recinto de color, alegría y brillos.

Anna Vives, Marisa Dalnä y Nikki Webber.

El outfit obligatorio de la fiesta era happy hippie. Los asistentes prepararon sus atuendos con dedicación ya que se vieron conjuntos muy acertados con la estética más ye-yé que se recuerda: vestidos blancos al más puro estilo Ibiza, estampados llenos de color y brillo, flores, minifaldas, pantalones de campana y la moda más ecléctica de la época eclipsó el photocall. Como novedad, este año, se presentaba la Sea & Love Premium Experience de la mano de Bikkini Beach. Una experiencia que permitió a los asistentes más VIP disfrutar de la mejor gastronomía y bebidas en una zona reservada mientras vibraban con los espectaculares shows de la fiesta.

Gloria Rodríguez y Corinna Graf.

A las diez y cuarto de la noche, arrancaron los shows con la música de DJ Joan Ribas, un mítico de las fiestas flower power que inició su carrera en los 70 en Ibiza marcando, a ritmo de su música, las fiestas más hippies de la época. El público bailó hasta bien entrada la madrugada al ritmo de los grandes éxitos de David Bowie, Tina Turner, Ray Charles, Freddie Mercury o Michael Jackson. Se recordaron también los grandes musicales de la época y sus canciones como fue el caso de Grease o Jesucristo Superstar.

Isabel Iboleon, Carmen Molano, Isabel Checa y Yolanda Cubo.

Marisa Ruiz, Gloria Rodríguez, Corinna Graf y Pau García posan en la divertida fiesta junto a varios amigos.

Actuación tributo a David Bowie.

‘Performance’ de las bailarinas Sea & Love.

Marta Ferrer y Malena Sabaté.

Durante toda la velada se sucedieron numerosos shows llenos de color y mucho ritmo que hicieron que el público no dejara de bailar al ritmo de clásicos como All you need is love, I got a Woman, Superstar, Purple Haze, Let’s Dance o Satisfaction. Uno de los momentazos de la fiesta fue cuando dos enormes Harley Davidson hicieron su aparición en escena quemando rueda al más puro estilo USA. Sin duda, una noche para recordar que da el pistoletazo de salida a un verano lleno de eventos y actividades en Puerto Portals. Gracias, Corinna, a ti y a tu fantástico equipo. Y acabo con otra cita ineludible en el hotel Son Vida, la cosa hoy va de lujo.

Dubái Meets Mallorca

Cristofer Baron, CEO C&E Investments; Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià; Samer Ambar, su excelencia de Dubai grupo Rabdan; David Gómez, CCO C&E Investments; Yannick Todtenhöfer, Julius Franz, Ivan Bellod, Usman Basit, y Maximiliam Popolari.

La exposición Dubai se encuentra con Mallorca, celebrada en el Hotel Castillo Son Vida en Palma, concluyó con gran éxito, marcando un hito significativo en las relaciones comerciales interculturales entre Dubái y Mallorca. Todo comenzó con una gran gala de inauguración, fue un éxito rotundo, atrayendo a un grupo diverso de asistentes, incluyendo políticos, celebridades y líderes empresariales.

Sara Caballero, Cristofer Baron, David Gómez, Ainhoa Barajas, Margarita Nájera, Marta Bodych y David Jiménez.

Entre los dignatarios estuvo el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, quien desempeñó un papel fundamental en el evento y expresó altos elogios por la iniciativa. La fiesta también contó con la participación sustancial de figuras prominentes como Pepe Alemany, jefe de Economía del Consejo de Calvià; y los renombrados empresarios Sir Samer Ambar y Sir Usman Basit, de Dubái.

Un servidor junto a Àngels Mercer y Tomeu Amengual.

Durante tres días, la exposición facilitó numerosas discusiones y acuerdos, con 15 unidades del proyecto ‘Gharbi II’ siendo reservadas. Además, varios inversores comprometieron más de 4,5 millones de euros en diversas oportunidades de inversión únicas presentadas en la exposición. El evento contó además con consultas legales expertas sobre inversiones en Dubái, proporcionadas por los socios de Hoteland.

Jordi Castelló posa con su pareja.

El cátering del Hotel Castillo Son Vida y el entretenimiento por los espectaculares bailarines de Son Amar y el Grupo de Eventos DB añadieron un toque de sabor local y emoción al evento, que fue magistralmente curado por Shane Fisher, de ConnectedMallorca. Aunque las puertas de la exposición se han cerrado, las oportunidades que ha abierto continúan atrayendo a los inversores. Se espera que las alianzas formadas y las aventuras de inversión iniciadas traigan beneficios económicos tanto para Mallorca como para Dubái.

Lola Hammeke y Olga con Ramón Romero.

Un servidor, con Cristina Gamero.

Tim Hopinks, Cristofer Baron, David Gómez, Harry Hopkins

Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià; Pepe Alemany, responsable económico del Ayuntamiento de Calvià y Tomeu Amengual.

Los organizadores expresan su gratitud a todos los socios, participantes e invitados por su entusiasta participación y se muestran verdaderamente optimistas sobre las futuras colaboraciones que surgirán de este exitoso evento. Salut i enhorabona! Por más relaciones así.