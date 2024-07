Mallorca es una fiesta, y lo seguirá siendo al menos hasta que acabe septiembre. En breve comenzarán las cenas de verano privadas que cada año les contamos con detalle gracias a que formamos parte de ellas. Los más cool, lo más aristocráticos, las grandes fortunas que forman parte de nuestro mundo desde hace decenios vuelven a abrirnos las puertas de sus casas para que disfrutemos juntos de momentos únicos. Desde aquí, gracias por hacerme llegar vuestras invitaciones y hacernos partícipes de vuestra fiesta de la vida. Comienzo en un lugar único en el mundo, lugar que adoro, y admiro.

La galería de arte CCA Andratx acogió el viernes pasado un encuentro festivo único, la primera edición Pop-up Suggérer, que combinó el trabajo de los diseñadores españoles y eslovacos en una atmósfera única. Fue un evento exclusivo organizado por Petra Maslova, Andrea Sisolakova, Estefanìa Martínez y el guapo Tony Orùs enfocado a presentar 11 marcas internacionales y exponer las colecciones nuevas, descubrir moda vanguardista a los amantes de moda, al público en general y ampliar su red de contactos en el sector textil. Durante del evento se sirvió vino de las Bodegas Maciá Batle, su nueva gama MB Blanc y MB Rosat y de HG Mallorca el vino Mar i Niguls.

Juraj Tomaga, embajador de Eslovaquia en España, Petra Maslo, Jaime Campaner y Marian Valko

Petra Maslo, Andrea Sisolakova, Ivana Icardi, Tony Orús y Estefania Martínez

Suzana Rovira, Ilona Novackova, Lucía Hassanien, José Carlos Garcia Ruiz y Ramón Romero

Tony Orús, Estefania Martínez, Andrea Sisolakova y Petra Maslo

El exquisito cátering fue proporcionado por Focacceria da Vinci. La música tampoco faltó en una velada de estilo proporcionada por la actuación del DJ Boris Cantero y amenizando el desfile, una gran actuación flamenca, que daba paso a los distintos diseños de moda mujer y complementos. Entre los 300 invitados destacó el Embajador de Eslovaquia en España, Juraj Tomaga, el abogado y cónsul de Eslovaquia en Baleares, Jaime Campaner, Dominik Greif, portero del RCD Mallorca, los influencers Ilona Novackova, Ivana Icardi, Martina Benvenutto, a la que voy a tirar de las orejas en cuanto la vea, y María Barceló, entre otros. Fue una fiesta, una gran fiesta.

La modelo con el diseño Jana Keketi.

Martina Benvenutto

La bailadora de flamenco.

Virginia Vald e Ilona Novackova

La modelo, desfilando el diseño Kavra de Formentera

Estefanía Martinez, Petra Maslo y Andrea Sisolakova junto a Juraj Tomaga, el embajador de Eslovaquia en España, durante la presentación del evento

Denisa Mendrejova, Miss Universe Slovakia 2009

Un ‘outfit’ de Hellenski

Maria Barceló junto Ivana Icardi

Inauguración

Federal Café ha llegado para quedarse y se quiso inaugurar con una fiesta prácticamente familiar en la que no faltaron ni los niños. Ha llegado a Palma para ofrecerte una carta muy variada tanto para desayunos como comidas inspiradas en el concepto del brunch y el buen café de especialidad, con platos para todos los gustos. Esto es lo que se dice en una nota elegante que no se anda por la ramas. Admiro esta profesionalidad. Voy con los buenos de verdad, que ayudan sin reparar en gastos. Lean y verán.

El personal de Federal Café

Maria Payán, Nacho Moragues, Mireia Checa y Anna Manchón

Enric y Eugenia Farré posan el día de la inaguración

Isabel Cuervo, Tania Rodríguez, Joan Ponce, Marcos Granados, Enric Farré, Carlos Granados, Jennifer Jañez y Mireia Checa

Fundación JoyRon

Un cóctel de ingredientes emocionantes en la Cena Benéfica de la Noche de Verano de la Fundación JoyRon y la Noche de la Fiesta Blanca, generó un ambiente de mucha diversión y disfrute para todos. Los ingredientes incluyeron una excelente cena servida por el atento personal del Restaurante Can Eduardo Palma, junto con vinos mallorquines locales patrocinados y proporcionados gratuitamente por WineYes, además de una noche con continua música en vivo y DJ Samuel Sadler en la guitarra española e hijo de Ilona Novackova actuó durante la recepción de bebidas, seguido por DJ Jazz Becker durante y después de la cena, culminando con la animada y entretenida Jitka Lackova tocando el violín eléctrico para comenzar la fiesta y baile de la noche hasta las primeras horas de la madrugada del domingo.

Rafael Belloch, Ronald Hawes y Sandra Vogelmann

Berit Kolhed, Emma Thomson e Ilona Novackova

Todo ello, junto con la subasta y la rifa para los más de 130 comensales asistentes, dio como resultado una recaudación de 13.900 euros, siendo el 100 % para los Niños Necesitados en Baleares. Ronald Hawes, fundador y presidente de la Fundación JoyRon, se mostró encantado con el éxito de la velada y, además de agradecer los servicios del restaurante y el patrocinador del vino, también agradeció a todos los donantes de la rifa y de los artículos de la subasta. En lo que va de año, la Fundación JoyRon ha recaudado algo más de 30.000 euros y, desde su creación, más de 580.000 euros. Todo ello es al 100 % en beneficio de los Niños Necesitados en Baleares, ya que los gastos de administración del funcionamiento de la fundación se financian de forma privada. La 5ª Cena de Gala de JoyRoncon estrella Michelin en la Finca Son Mir, que se ha convertido en un evento social anual de Mallorca que no deben perderse ya está agendada. Sigo.

Samuel Sadler, a la guitarra

Lola Jaqueline y Blanca de la Iglesia

La artista Jitka Lackova

Horizon x Shiva Beach

Un club para experimentar puestas de sol inolvidables en la costa sur de Mallorca en un tipi o cama de salón en el área separada en la primera línea del mar en el famoso Shiva Beach Club en Badia Grande. El lugar perfecto para las puestas de sol más hermosas con vistas a la capital de la Isla, Palma. Nuestra Palma que se llena de fiestas un día tras otro en los lugares más cool. Además, disfrutamos de la actuación de Umbanda Tribu, ¡una pasada!

Ekaterina Meyer, entre la ‘performance’ de Umbanda Tribu

Araceli Ureña, Ramón Romero, Isabel Trigo y Eva Fernández

Concierto

La divertida nostalgia de Children of the 80’s y Nacha Pop y las actuaciones de Carlos Vives y Babasónicos inauguraron la segunda edición de Es Jardí, La mejor terraza del Mediterráneo está abierta. Es Jardí, el punto de encuentro imprescindible del verano mallorquín dio comienzo a su segunda edición el pasado jueves con tres jornadas de música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos en el jardín mediterráneo del Recinto Mallorca Live Festival de Calvià. Children of the 80’s y Nacha Pop, una divertida nostalgia. La segunda entrega del ciclo estival de Mallorca Live no pudo tener una inauguración más emocionante. Una de las fiestas más queridas de la primera edición de Es Jardí, Children of the 80’s, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a la programación con un nuevo viaje a la década de las ochenta llenas de color, música y nostalgia desde la misma entrada al recinto.

Biel Ferrá y Sergio disfrutaron del evento

Mariana, Elisa Matos, Ainara Kiroga y Encarna Matos posan divertidas durante el concierto en Es Jardí

Nacho García, cantante de Nacha Pop, durante su actuación

Más de 2.000 personas disfrutaron de bailarines, los mejores DJ y de la gran invitada especial de la velada: la mítica banda Nacha Pop. Los asistentes se emocionaron cantando algunos de los títulos de esta formación indispensable de la historia de la música española, autora de buena parte de la banda sonora de la movida madrileña. Liderados por Nacho García, con la energía y el desparpajo intactos, Nacha Pop dejó grandes recuerdos en esta noche de verano, cerrando su concierto de la manera más especial con La chica de ayer, precedido por una desgarradora Lucha de gigantes. Desde las 19:00 horas, aguardaban los fans de Carlos Vives en el recinto para disfrutar desde las primeras filas de la actuación del artista colombiano.

Álvaro Martínez y Maria José García

El saxofonista de Nacha Pop

Mucha expectación ante su visita a Mallorca, donde Es Jardí puso el escenario para la celebración de la música de su país natal, a la cual rinde homenaje en su gira El Rock de mi pueblo vive. Un vibrante repaso a una discografía de más de 30 años en los que ha desarrollado un sonido propio fusionando el vallenato colombiano con influencias del pop y el rock tuvo a un entregado público sin parar de bailar y cantar. Los colores de la bandera de Colombia brillaron frente al Escenario Alua, donde Carlos Vives y su imponente banda entregaron un éxito detrás de otro, como La gota fría y La bicicleta. La banda que redefinió las bases del rock en Latinoamérica puso el mejor broche final a este primer fin de semana de Es Jardí. Un grupo muy querido en la Isla, Babasónicos, volvió a Mallorca para desprender su magnetismo y electricidad en el jardín mediterráneo que es Calvià. ¡Que sigan las fiestas!