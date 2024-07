Ya sé que el título de esta semana resulta vulgar en alguien tan rancio y políticamente correcto como este su servidor semanal de buenas noticias, pero es que no se me ocurre nada mejor para encabezar la crónica de este Entre Amigos, el primero del verano, casi nada. Y lo que nos espera, porque las agendas de la sociedad están repletas de eventos de todo tipo a los que procuraremos no faltar. Lo difícil para los socials como yo es decir ‘no’ a una invitación, porque casi todo lo que nos ofrecen apetece, porque tenemos un campo de acción muy amplio y como decía siempre un antiguo amigo «somos todoterreno». En la Mallorca de hoy hay que serlo. Y se verá en la sección que tienen en sus manos a medida que vayan avanzando en su lectura. Lo de las pelotas viene a cuento de lo mucho y bueno que ha pasado esta semana que hoy se despide con el mes de junio, el más bello de todos los meses del año. Al menos para mí. Voy con mis primeras bolas. Espero que no sean para nadie un match point, salvo para los que están disputando el eventazo deportivo con el que comenzamos. Lujo pelotudo. Me doy miedo.

Opening El grupo e|motion organiza el Mallorca Championships presented by waterdrop® en España y BOSS OPEN en Stuttgart, dos eventos ATP 250 en pista de hierba, además de otros torneos. La empresa está dirigida por sus fundadores y propietarios, los increíbles Edwin Weindorfer y Herwig Straka, que han conseguido lo imposible, hacer de Mallorca un referente en el tenis sobre hierba atrayendo gracias también a la implicación del gran Toni Nadal, a las mayores estrellas de este deporte a nivel mundial. La fiesta de inauguración fue lo más, una mezcla exclusiva y multinacional. La cuarta edición del Mallorca Championships presented by waterdrop® comenzó la tarde del pasado sábado con la ya tradicional Opening Gala en el Mallorca Country Club, marcando el inicio de una semana de tenis de alto nivel que acabó ayer sábado. La alfombra roja fue el escenario, elegantísimo, donde se reunieron tenistas, autoridades y celebridades para disfrutar de una distendida velada con un partido de exhibición que nos deleitó. Vicente de bosque recibido por el alcalde de Calvià Juan Antonio Amengual y Elisa Montserrat. Magdalena Rullán, Àngels Mercer y Noemí Gómez Glamour en la zona de baile. En el partido doble un divertido duelo entre Feliciano López y Jaume Munar, que jugaron contra Dustin Brown y Tommy Haas hizo las delicias de todos. Lógico. Entre los asistentes a la gala se encontraban notables figuras del deporte y la sociedad. Destacó la presencia del exentrenador de la selección española de fútbol, el marqués don Vicente del Bosque, junto a exdeportistas de renombre como Boris Becker y Franziska von Almsick que se sumaron a la celebración, aportando aún más brillo a la velada. Edwin Weindorfer, CEO de e|motion group. Antonia Serra y Dani De Castro. Marcel Remus Laura Hurtado, Ania Berry y Anna Vives. Toni Nadal, director del torneo, y Pilar Carbonell, directora de e|motion sports España, también dieron la bienvenida a autoridades como el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, el director gerente de la AETIB, Pere Joan Planas, y el director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad del Consell de Mallorca, Pedro Mas y a caras muy conocidas de la sociedad mallorquina como el galerista Xavier Fiol y su esposa Natalia de Nicolás, que en breve casan a una de sus hijas y están ilusionados como todos los padres cuando llega un momento tan importante en la vida de las familias. Me habría pasado toda la velada preguntándoles detalles, son encantadores aguantándome. Jaime Mas, Maria Juan de Sentmenat y Patrick L. Popp. Toni Nadal junto a Edwin Weindorfer y Boris Becker. Marga Serra, Daji Zhou y María Juan de Instituto Rubí. No faltaron María Juan de Sentmenat y Patrick Popp, cada día mas guapos. Estoy deseando que se casen de una vez, qué quieren que les diga. Me encantan ambos. O la maravillosa María Juan Garcías, que trabaja con el estupendo doctor plástico Carlos Rubí, que me trata divinamente. Y no sigo porque me faltan pelotas para reclamar más espacio. ¡Qué tiempos aquellos! Sigo dando antes las gracias por este regalo que nos hacen los organizadores y trabajadores de este torneo ya clásico del calor mallorquín. Libro Gran Meliá presentó el libro conmemorativo Hotel de Mar, 1964 - 2024. 60 años del famoso hotel de chocolate, y lo celebró a lo grande. Se trata de un libro que rinde tributo a la arquitectura del famoso hotel de chocolate y a seis décadas dedicadas a la hospitalidad a través de experiencias exclusivas. La marca de lujo quiso editar un libro joya que homenajea el ejercicio arquitectónico que José Antonio Coderch de Sentmenat concibió para la familia Buadas en 1962 y que abrió sus puertas dos años después del encargo en la costa de Illetes. Juan A. Amengual, Álvaro Sans y Elisa Montserrat. Momento de la presentación con Tito Casasnovas, Álvaro Sans y Marta Rincón. Clara Garau, Marta Rincón, Neus Cortés, Susy Gómez y Eva Mulet. El libro conmemorativo 60 años del Hotel de Mar. La edición de esta pieza única y de edición limitada nace con la voluntad de conmemorar el trabajo del arquitecto catalán así como de Federico Correra y Alfonso Milá, quiénes asumieron el interiorismo del hotel, y la fidelidad de empleados y huéspedes que han contribuido a la evolución del establecimiento hasta hoy, que sigue siendo un referente para todos, visitantes e isleños de toda la vida. Felicidades a la familia Escarrer que ha continuado con la obra que iniciaron los Buadas. Ambas familias queridísimas por mí. Famtrip Club MICE Partnes organizó el primer Fam Trip centrado en el segmento más exclusivo de los eventos con visitas de inspección a hoteles de 5 estrellas y espacios especiales exclusivos, aptos para incentivos o reuniones de alto standing. El Fam Trip acogió a cinco agencias nacionales y cinco provenientes de Francia, Países Bajos y Reino Unido y fue el primero de la serie de tres que tendrán lugar a lo largo de 2024 en Mallorca. Grupo de MICE Partners liderado por Alesia Comis y Lorena Vaca disfrutando de la travesía en la cubierta del ‘Falcao Uno’. Momento posado de los miembros de MICE Partners en la popa del barco capitaneado por Carlos Samblás. «Mallorca es mucho más que Palma», destacaron Lorena Vaca y Alessia Comis, co-fundadoras de MICE Partners, que sorprendieron a los invitados con experiencias inéditas y cuidadas en todo detalle. El sábado se reunieron en medio de 14.700 almendros en la finca experiencial Son Pou de Sa Majorala de Vilafranca de Bonany. El domingo descubrieron la Rafa Nadal Academy en Manacor y luego se dirigieron al hotel Es Príncep, donde además tuvieron la suerte de alojarse. La cena fue en Zoëtry Mallorca. El lunes, a bordo del yate clásico ‘Falcao Uno’, Partner y agencias se despidieron con una reunión sobre la evolución de los viajes de incentivos y un brunch con ensaimada y fruta fresca cultivada en Mallorca. ¿Qué gusto verdad? Showroom OK Mobility inauguró ‘OK Mobility, The Showroom’ en Gran Via Asima. Un nuevo espacio que representa un innovador concepto de store donde la compañía pone a disposición de sus clientes una amplia selección de su oferta de vehículos seminuevos. El anuncio de la apertura llegó acompañado de un acto de inauguración del nuevo showroom que contó con más de 150 invitados, entre amigos, colaboradores, empresas e instituciones, entre ellos el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien, junto con Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, realizaron el corte de cinta inaugural. Ricardo Cavolo, Jaime Martínez y Othman Ktiri. Laura Pérez, Soledad Quiroz, Gabriel Palmer, Rosa Ferrer, Víctor Gómez y Rosa Romero. Neus Cortés y Víctor Martínez. Un servidor junto a Ktiri. Daniel Olabarría, Elena Alzamora, Joaquim Monclús y Gabriel Buades. Durante el acto, en el que pinchó el gran Paco Colombás, se presentó el proyecto artístico desarrollado junto con el ilustrador Ricardo Cavolo, artista aclamado en todo el mundo, quien afirmó que: «Utilizar un CUPRA Born como lienzo resultó una experiencia increíblemente divertida e inspiradora. Hemos conseguido fusionar arte y movilidad, creando una pieza única». Fue una fiesta muy divertida y cool, en la que incluso te podías tatuar allí mismo, inmortalizando la ocasión para siempre en la piel de los mas fanáticos. Estuve a punto, pero una vez más no me atreví. Debo ser de los pocos jóvenes sin tatuar. Sí, soy joven, por pelotas. Boda María Mir, la novia, con sus damas de honor. Toni Mir posa junto a David Vinent, Maribel Adrover, Antoni Martorell y Beatriz Díez. La hija de nuestro querido Toni Mir, María Mir y su ya esposo Daniel Mingorance decidieron celebrar una boda íntima, rodeados de 95 invitados muy cercanos a la pareja. Entre ellos el conocido futbolista del Sevilla Rafa Mir, primo de la novia, fue para poder vivir ese día con la emoción con la que soñaban ese momento vital único que quisieron pintar de rosa a través de los vestidos de las invitadas y las damas de honor, Lara Ferrer, María Chinchilla y María Fabrer, amigas de la novia. María Mir y su maquilladora, la ‘influencer’ Allison Tergrathen. La novia, acompañada por Toni Mir. María Mir y Daniel Mingorance, los novios. Sucedía mientras se ponía el sol sobre la torre de Canyamel. Fue una ceremonia cálida y muy emotiva celebrada en la terraza de Cap Vermell Grand Hotel. Fue oficiada por Mireia Ferrer, alcaldesa de Capdepera que tuvo cariñosas palabras para los novios. Fran Almagro, amigo de los novios actuó como padrino y Carol Mir, hermana de la novia, de madrina de los novios. El gran momento llegó cuando hizo su aparición la novia del brazo de su padre y de su hermana pequeña Lucila Mir, que fue la encargada de llevar los anillos. María apareció radiante, maquillada por la conocida y simpática maquilladora e influencer Allison Tregarthen. La novia lució dos vestidos, uno para la ceremonia y otro para la cena y el baile que animó el conocido DJ T-Mark. ¡Felicidades! Fiesta Tras ocho meses de reforma integral, el hotel Vibra Palma Cactus celebró su fiesta inaugural ante una gran representación de personalidades de diversos ámbitos. Ambientado en aires cubanos y con un estilo art decó, el segundo hotel en Mallorca de la cadena quiso mostrar a la sociedad mallorquina una de sus principales apuestas en la Playa de Palma en un evento que se alargó hasta casi la medianoche para deleite de todos. ‘Performance’ caribeña en la piscina del hotel. El CEO de Vibra Hotels, Antonio Domenech, durante la presentación. La actuación de Calle Bugalú invitó a todos a bailar. Un evento que estuvo amenizado con la actuación de Calle Bugalú, que invitó a bailar a los asistentes al ritmo de la más auténtica Cuba, dejando paso más tarde a las palabras de bienvenida y de agradecimiento del CEO de Vibra Hotels, Antonio Domenech, que después dio paso a la actuación de los Gipsy Kings, quienes amenizaron el evento con grandes temas como Bamboleo o Volaré. Una fiesta de verdad, la locura del verano.