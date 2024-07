Y mucho de ser lo que somos, o lo que son todos los que salen semana tras semana en estas páginas. Porque mostrar la felicidad libremente nos afecta a todos, aunque algunos entiendan todavía que ese derecho a ser orgullosamente feliz solo pertenezca a unos pocos, a unos privilegiados, cuando la realidad es que sentirse feliz no siempre es fácil pero ha de ser un objetivo, el principal de nuestra vida, y recordar que esa felicidad de la que disfrutamos muchos no es fruto de la casualidad, es sobre todo una historia de lucha, de un colectivo, o de unos empresarios que han hecho de su vida una innovación constante, eso sí, respetando siempre al prójimo. Qué mejor en esta semana de tantos colores como tiene el arcoíris que comenzar con una de las bodas más alucinantemente felices que he visto, y bonita.

Boda

Los maravillosos interioristas Pol Castells y Benito Escat se dieron el ‘sí, quiero’ el sábado pasado flanqueados por rostros conocidos y miembros de la élite catalana. Fue, como les contaba antes, una boda preciosa en la que los detalles fueron cuidados con gusto y muchísimo criterio. Sin duda, dieron con este acontecimiento celebrado entre amigos la mejor imagen de nuestra Menorca querida. Así que justo durante el fin de semana del Orgullo, el sábado en la isla de Menorca se celebró uno de los enlaces de la temporada, ideado y diseñado al detalle por el estudio de interiorismo Quintana Partners. Los fundadores del despacho y flamantes maridos, Benito Escat y Pol Castells, se dieron el ‘sí, quiero’ tras diez años de amor y para ello eligieron un lugar mágico que se ha generado en la antigua cantera Sa Moleta, en la localidad de Alaior, con la arenisca roca de marés esculpida como telón de fondo, como si se tratara a la vista y en los sentidos de una obra del gran Cristo, salvo que en esta ocasión no se envolvió nada ni a nadie, quedó todo muy a la vista.

Los novios estaban guapísimos, pero también los que les rodeaban, que cumplieron luciendo sus mejores looks y la mejor de las sonrisas. Como les he dicho antes, entre los invitados a la cita hubo rostros conocidos y miembros de la élite catalana. Estuvieron Manuel Valls y Susana Gallardo, Gabriela Palatchi y Jan Barthe, ella hija del antiguo propietario de Pronovias. Su boda en el Pirineo catalán fue también maravillosa. Blanca Miró, quien lució embarazo junto a Javier Fondevila, Alex Agulló y Román Trias, casados también hace unos años, boda mediática pues el matrimonio es lo más, Jonathan Andic y Paula Nata, les suena el Andic, ¿verdad? Ferrán Ribo, las influencers Inés Arroyo, Julieta Gracia, Gigi Vives y Coco Constans, y la familia propietaria de Jack Daniel’s o la familia Joyera Berguer de México, todos amigos de la pareja.

El menú del banquete constó de un primero, el caldo menorquín oliaigua, y un segundo, bogavante con caviar y huevo. El cátering de la celebración estuvo a cargo de S’Algar Catering, una apuesta segura en la isla, y la organización contó con la colaboración del wedding planner Alex Maurizot, de A. M. eventos. Tras la cena, los famosos caballos símbolo de las celebraciones de Sant Joan en Ciutadella ofrecieron un espectáculo ecuestre de jaleo menorquín en el que participó Escat. Más tarde, los novios abrieron el baile con la canción All I ask of you, de El fantasma de la ópera, que fue el punto de partida de una sesión de la DJ barcelonesa Aka Inu, el nombre artístico de Clara Arnús. Estoy tan orgulloso de podérselo contar.

Aniversario

Y mucho orgullo también por el enorme éxito que han conseguido los hermanos Alvarez de Estrada al frente del grupo. Se dio la casualidad que este año Puro Group cumple 20 años y lo han celebrado con el gran evento Back to the Roots, en Purobeach Palma, que tuvo lugar el sábado pasado, en el reconocido beach club, ubicado en Cala Estancia. En el aniversario, increíblemente bien organizado, pudimos disfrutar de espectáculos en directo, de actuaciones de DJ reconocidos internacionalmente, de una oferta gastronómica especial, el mejor sunset, el ambiente más animado, la magia de un enclave único y de la puesta en escena única que creó un ambiente muy especial con una gran variedad de actuaciones. Una celebración única que reunió a 700 asistentes, organizada para los amantes de la filosofía Puro y que transportó a todos los asistentes a una velada inolvidable, en la que se pudo sentir el espíritu nómada que caracteriza a la marca. El día anterior, había cumplido años Beltrán Alvarez de Estrada Creus y muchos de sus amigos se desplazaron a la Isla para acompañarle en esta ocasión tan especial que nos regaló un fin de semana divertidísimo.

Los que conocieron Puro Beach Palma por primera vez, no daban crédito al ambiente que nos traslada a la Ibiza más divertida, pero en Mallorca, que han convertido los políticos en modosita. En fin. Se disfrutó del entretenimiento de primera clase de la banda internacional invitada ARKADYAN, junto con los mejores ritmos de los DJ residentes e internacionales de Purobeach, Sara Collado, Eider y Sebas Ramis. La celebración se prolongó hasta la madrugada y el ambiente se mantuvo de lo más animado. Tanto que nadie quería que la fiesta acabase, yo el primero. Más adelante les cuento el cumple de Beltrán.

Exposición

El tema más reciente de Leon Löwentraut: el pasado, lo efímero y la necesidad de reinventarse constantemente, dejando atrás lo viejo y, por supuesto, partiendo hacia nuevos mundos. La lucha interior que esto conlleva, la lucha constante consigo mismo y con su arte, queda patente, por ejemplo, en su cuadro Floating Tears of an Artist, con un fondo borroso. Otras obras muestran un estilo completamente diferente: formas geométricas, líneas rectas y una aplicación plana de la pintura preparan el escenario para sus expresivas figuras, a menudo inspiradas en personas cercanas a su corazón. Su novia Paula aparece en dos de las obras. La exposición Believe in Progress, que se inauguró en la Galería Gerhardt Braun de Palma, presenta una emocionante mezcla de unas 20 obras, así como cinco de sus famosos dibujos a carboncillo.

Deporte

Alejandro Tabilo ha sucedido a Christopher Eubanks en el palmarés del Mallorca Championships presented by waterdrop® que también incluye a Daniil Medvedev (2021) y Stefanos Tsitsipas (2022). El tenista chileno se impuso al austriaco Sebastian Ofner en dos sets tras una hora y 14 minutos (6/3 y 6/4). El tenista de 27 años se convierte en el primer tenista de su país que conquista un torneo en hierba, algo que Tabilo valoró como algo «increíble, poder ganar este torneo en pasto me da mucha confianza para seguir avanzando de cara a Wimbledon». Qué más les voy a contar que no les haya contado sobre este torneo que nos hace soñar año tras año en lo posible que parecía imposible, un torneo sobre hierba que cada vez nos recuerda más a Wimbledon, el más elegante de los torneos. Enhorabuena a todos.

Cóctel

El aceite de oliva virgen extra con Denominación de Origen es uno de los ingredientes utilizado por Charles Harrington-Clarke y Calum Murray Threipland de la coctelería Más Amor para expresar el sabor de Mallorca en un trago. Los sabores y aromas de Mallorca, especialmente el del AOVE con DO Oli de Mallorca, es el que ha servido de inspiración a los dos bartenders londinenses para la creación de Oro Líquido, un combinado que parte de dos clásicos de la mixología, el Collins y el Ramos Gin Fizz. Con una base de ginebra, cítricos como el limón y la naranja y unas notas herbales aportadas con el tomillo, utilizan un aceite de oliva virgen extra coupage de las variedades arbequina y picual para proporcionar al cóctel suaves tonalidades dulces y picantes. Además, como acompañamiento del cóctel, los invitados pudieron degustar también Ametlla de Mallorca IGP y Oliva de Mallorca DOP. Un orgullo.

Cumpleaños

Beltrán nos había convocado hace solo unas semanas para que no faltara nadie de sus amigos al que iba a ser uno de los días más señalados de su todavía joven existencia. Celebraba junto a su esposa Luz Ortúzar y sus hijos, familiares y amigos llegados en su mayoría de Madrid y pertenecientes a las principales familias de la empresa y nobleza españolas y europea. Luz fue la encargada de crear una magia especial para esa noche única. De hecho, ha sido ella la que ha sido capaz de devolver al Puro un aire verdaderamente mallorquín de toda la vida sin eliminar ningún rasgo de su pasado pero dándole a los espacios un sentido que ubica al instante al visitante.

La noche, verdaderamente bonita y cargada de risas, comenzó con una recepción en la entrada de Puro Grand Hotel que nos recibía con murtas sobre las mesas iluminadas con velas. Nos distribuimos en ellas de manera relajada porque el espacio lo precisa y disfrutamos de una cena obviamente elaborada en las cocinas de la señorial casa devenida en hotel. Tras disfrutar de las mejores delicias que uno pueda imaginar, comenzó la tercera parte de la inolvidable velada.

Casi en cortejo improvisado, acompañamos a nuestros anfitriones al Puro Hotel de toda la vida que se comunica con el Grand hotel por el interior de manera distinta. Era como entrar a un nuevo lugar, a través de la zona posterior de la mítica barra de bar que sigue iluminada con sus famosas lámparas de plumas, también renovadas. Paró la música para que se escuchara el Cumpleaños feliz que todos entonamos en honor de nuestro anfitrión, al que vimos ilusionado y feliz, como un niño, y eso que acaba de cruzar un cifra mágica y redonda que lleva inevitablemente a la madurez. Felicidades, querido Beltrán, qué orgullo haber podido estar a tu lado y la derecha de tu madre, Ana Creus, una señora estupenda.

¡Qué fin de semana tan bonito!