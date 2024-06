Este verano, los amantes del arte de Palma de Mallorca hemos tenido la suerte de asistir a la emocionante exposición Testigos del Tiempo en el Hotel Artmadams, una colección que refleja la mirada y el paso de los hombres por la vida. Después de años colaborando con otros artistas, el creador finalmente se lanzó en solitario para realizar su sueño, y el resultado no podría haber sido más impresionante. Testigos del Tiempo no se trata de dramatismo, sino de realidad pura y dura, capturada en cada pieza con una sensibilidad y precisión que solo puede venir de una profunda comprensión de las diversas realidades que enfrentamos. Cada obra cuenta una historia, mostrando cómo las circunstancias y perspectivas pueden cambiar el significado de una misma escena. El origen de esta impresionante exposición se remonta a una visita muy especial en Sevilla. El pintor Carlos Morell y Jing Yilin, galerista y CEO de HuellaArt, hicieron una parada en la casa y estudio del artista. HuellaArt, una empresa dedicada a la promoción del arte español en Shanghai, quedó tan impresionada con el trabajo que comenzaron a planear una posible exposición en sus espacios. La dedicación y esfuerzo invertidos en este proyecto a lo largo del último año dieron sus frutos, llevando primero las obras a Palma. La acogida ha sido tan positiva que ya se está preparando una emocionante muestra para la próxima primavera en China. ¡Un salto internacional que promete llevar el arte a nuevos horizontes! La exposición en el Hotel Artmadams no solo ha sido un éxito artístico, sino también un vibrante evento social. Artistas, galeristas, coleccionistas y aficionados se reunieron para celebrar este logro. Las conversaciones fluyeron, llenas de admiración y emoción, mientras los asistentes exploraban las piezas, compartiendo impresiones y disfrutando de una noche que combinó creatividad y camaradería en su máxima expresión. Así, Testigos del Tiempo no solo marca un hito en la carrera de Morell, sino que también refuerza los lazos entre las comunidades artísticas de España y China, abriendo nuevas puertas para el intercambio cultural. ¡Estamos ansiosos por ver a dónde llevará este camino y qué nuevas maravillas nos deparará el próximo año! Sigo con más arte y del bueno.

Mallorca Live Majo García, Alejandro Jurado, Manu Blanco y Toni Grimalt. ¡Qué bien lo pasamos en la presentación de las novedades del Mallorca Live Festival! El vestíbulo de la Casa Esment de Palma y la galería de arte contemporáneo Gallery Red se llenaron de entusiasmo y música, dando inicio a la que promete ser la edición más sostenible y exclusiva del festival más grande de las Islas. Con Endesa como patrocinador sostenible, se dieron a conocer las iniciativas ecológicas que se implementarán para compensar el impacto ambiental del evento. Álvaro Martínez, CEO de Mallorca Live Festival; Martí Ribas, director general de Endesa; y Sebastià Alemany, director de Esment, fueron los encargados de desvelar estos planes, acompañados por la encantadora actuación de la artista mallorquina Victoria Lerma. Martí Ribas, Sebastià Alemany y Alvaro Martínez. Victoria Lerma, en su actuación. Entre las acciones más destacadas, se plantaron 23 árboles en Casa Esment, incluyendo higueras, olivos y cipreses, para compensar la huella de carbono del festival. Por la tarde, nos trasladamos a la Gallery Red, donde se presentó la Zona Premium del festival, ¡y qué maravilla! Este espacio promete una experiencia exclusiva con la mejor gastronomía y coctelería libre a cargo de chefs de alta cocina. Los palcos ofrecen la mejor visibilidad del recinto, y los asistentes premium tendrán párking propio y acceso rápido, ¡sin perderse ni un segundo de las actuaciones! Marta Cabanas, Agustín Quaranta, Sara G. Arjona y Oscar Roses. Drew Aaron, de Gallery Red. La presentación también marcó el lanzamiento de la línea de Embajadores del Mallorca Live Festival 2024, reconociendo la aportación de empresas y empresarios al éxito del evento. Los embajadores no solo disfrutarán de la Zona Premium, sino que también formarán parte de una comunidad comprometida con la cultura y la sostenibilidad en la Isla. La música no faltó en la Gallery Red, con los DJ locales Carlos Mayans, Bibi Smalls, Melohman y Fonki poniendo el ritmo a una tarde llena de arte y buen rollo. Entre los asistentes, destacaron figuras como Jaume Bauzá, conseller de Turismo, Cultura y Deportes; Antònia Roca, vicepresidenta primera y consellera ejecutiva de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca; y José María Bautista, director gerente de la Fundació Mallorca Turisme. Así que ya saben, este año el Mallorca Live Festival no solo será una fiesta de la música, sino también un ejemplo de compromiso con el medio ambiente y la comunidad. ¡Nos vemos en Calvià, listos para disfrutar de lo mejor en música, gastronomía y sostenibilidad! ¡No se lo pierdan! Y sigo con otro planazo. Opening El chef Andri Bastian se lució. Maria 5 Beach inauguró su temporada de verano con la celebración de su Openening, un evento que contó con música en directo, bailarinas, un espectáculo de lo más tribal... Vamos, un show en toda regla. Muchísimos invitados, entre amigos y clientes, pudieron conocer y saborear los mejores cócteles, vinos y la propuesta gastronómica del establecimiento situado en Camp de Mar (Andratx) junto a la playa y con las mejores vistas al mar. No pierdan la oportunidad de pasar allí una velada espectacular. Dani Arias posa junto a Anastasia y Alfonso con unas copas de vino La formación Barrilete Cósmico. Aniversario La firma de bolsos y complementos Lonbali celebró con una fiesta el primer aniversario de la apertura de su tienda en Palma de Mallorca. María Juan de Sentmenat, responsable de la organización del evento, nos volvió a sorprender en una tarde divertida y glamurosa, en la que se percibía el toque perfeccionista de María en cada esquina; preciosos ramos de flores, velas aromáticas, un simpático DJ, una barra perfectamente puesta con mantel blanco, champán helado y dos fantásticos y educadísimos camareros, que no pararon de trabajar y sonreír en toda la tarde. Un sinfín de caras conocidas fueron pasando por la tienda, gente de todas las edades, pues los bolsos Lonbali gustan tanto a jóvenes como a menos jóvenes. Señoras estupendas como Cecci Sandberg, Nina Iglesias, Concha Calvo, Sonia Valenzuela y Paula Fuster no quisieron perderse el festejo. También asistió Andrea Lasauca con su marido Guillermo Mir, Dolores Rosselló, Ana Montaner, Dade Marqués con su marido, Sebastiano Dubini, Isabel Mut, Patricia Pizá, Patricia Cortés de Lacour, Catalina Rodríguez Veny, Eva Pérez, Fernando Moreno, las hermanas Victoria y Ainhoa Buades, que me encantan, en fin, gente bien de toda la vida, gente animada y estupenda, como estupendos son también algunos creadores de contenido que también asistieron: José Carlos García Ruíz, Carol Carrasco, Patricia Bárcena y la televisiva Ivanna Icardi, ¡guapísima! María Juan de Sentmenat y Ramón Montis. Andrea Lasauca, Soledad Álvarez e Ignacio Catalán. María Juan de Sentmenat, Cecci Sandberg y Esteban Mercer, divinos y elegantes. Fernando Moreno, Eva Pérez, Marisa González y Julio Pérez. Ana Montaner y Victoria y Ainhoa Buades Sonia Valenzuela, Guillermo Mir y Nina Iglesias. Sonia Valenzuela, Paula Fuster, Concha Calvo y Nina Iglesias. Deporte El vestíbulo de Cort se llenó de entusiasmo con la presentación de la Binter NightRun-Última Hora, una de las carreras nocturnas más esperadas del año. Con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, al mando, se presentó esta cita deportiva que recorrió ayer los rincones más emblemáticos del Parc de la Mar y el centro histórico de la ciudad. El verdadero toque solidario lo pone la Milla Verde, cuya recaudación será destinada íntegramente a la Fundació ASPACE Balears, institución de referencia en la atención integral a personas con parálisis cerebral. En la presentación también estuvieron figuras clave como el director general de Esports, David Salom; el gerente del IME, Miquel Àngel Bennàssar; el director de carrera de la Binter NightRun Series, Sergio San Román; el presidente de la Fundación ASPACE, José Antonio Rodado, y el director de Ultima Hora, Albert Orfila. La Binter NightRun-Última Hora no es solo una carrera, es una fiesta nocturna donde la comunidad se une por el deporte y la solidaridad. ¡Así que prepara tus zapatillas! Y sigo con un evento muy gourmet. De izquierda a derecha: Alfons Moll, director comercial del Grup Serra; Jaime Martínez, alcalde de Palma; Alberto Guanche, responsable de Comunicación de Binter; Albert Orfila, director de Ultima Hora; y Javi Bonet, teniente de alcalde. FOTO: J.Morey Algunos de los asistentes a la presentación charlaron al finalizar la misma. FOTO: J.Morey Vinos El rooftop del Hotel Iberostar Selection Llaut Palma se convirtió en el epicentro de una velada exquisita y llena de encanto. La premier de Vinos al Cielo atrajo a los amantes del vino y la gastronomía en un ambiente que combinó elegancia y buen gusto, todo con unas vistas impresionantes a la bahía de Palma. El restaurante Katagi Blau se llenó de periodistas, influencers y personalidades del mundo gastronómico, todos ansiosos por degustar en exclusiva los vinos y delicias que se presentaron oficialmente esta semana. La organización no dejó nada al azar, creando una atmósfera mágica bajo el cielo estrellado de Mallorca. La selección de vinos fue la protagonista indiscutible de la noche. Trece bodegas nacionales y locales de Mallorca presentaron sus mejores etiquetas, mostrando la riqueza y diversidad de la enología balear. Cada sorbo era una nueva sorpresa, un deleite para los sentidos, acompañado de un menú degustación en formato finger food que fusionaba la cocina mediterránea con toques asiáticos e internacionales. El evento no solo fue una oportunidad para degustar, sino también para socializar. Los invitados especiales compartieron impresiones, risas y brindis, todo mientras disfrutaban de una vista panorámica que parecía sacada de una postal. La bahía y la playa de Palma se iluminaban ofreciendo un espectáculo visual que complementó la experiencia gastronómica. Beatriz Díez Mayans, Kris Mateu, Aurora Vega y Cristina. Momento posado de los ‘influencers’ brindando por Vinos al Cielo. Danielo costa y su pareja Mariana Pereira. Momento ‘selfie’ de Rataiz, Amartpalma y Alberto Mallorca. Trini Vanrell y Kris Mateu. Un verdadero lujo.