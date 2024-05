Yo lo llamaría fiestón porque lo fue. Menuda convocatoria la de María Juan de Sentmenat, que organizó una party a mi medida, de las que me gustan, con lo más cool de esta bendita ciudad que nos acoge. Todos amigos para celebrar en el Tassel Club la llegada del buen tiempo con una divertida fiesta a la que nos convocó mi amiga, responsable de la comunicación del nuevo place to be.

La fiesta comenzó al atardecer, a las 19:00 horas en la terraza, y un estupendo catering perfectamente servido por el Txoko de Martín Berasategui hizo las delicias de los asistentes. Me puse morado. Me hizo ilusión reencontrarme con buenos amigos, gente divertida y guapa de edades muy diferentes, pero con un nexo en común, las ganas de diversión. Y de vivir sin hacer daño a nadie, buen rollo hasta el fin. Tras la cena, la fiesta continuó dentro del club, un espacio perfectamente reformado con un interiorismo cuidado al detalle y al más puro estilo New York. El momento culmen de la noche fue cuando en la cabina pincharon su música mi adorado Chus Iglesias (propietario del club), y su amigo y mi queridísimo DJ Pepe Link, ¡una velada para recordar en una noche para los que amamos todo lo bueno! Y acabo con lo más. La simbiosis entre Perico Montaner, conde de Zavella, y Kavita Parmar es perfecta y los patios de Can Vivot un escenario perfecto para lo que sigue, que es un sueño entre el pasado más bello de Palma y su historia y el futuro venido del mundo entero.