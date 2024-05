Comenzamos con uno de los lugares más icónicos del divertimento mallorquín, icónico sin duda y de un lujo medido al milímetro para que no resulte excesivo, librándose así de la vulgaridad que a veces nos engaña disimulada bajo capas de brillos que por ser marinos entumecen más que relajan. Me refiero al famosísimo y apetecible Purobeach, y a su máximo representante, Beltrán Álvarez de Estrada, que ha convertido su beach club en un clásico indispensable donde el lujo es de verdad. Hoy haremos un recorrido por eso lugares que no engañan, que son los que abren, a lo grande, la temporada de verano a la que nos acercamos irremediablemente. ¿Será un verano como los demás? No, será mejor. Y si no me creen, al tiempo.

Season Opening en Puro Beach Palma Un año más, Purobeach Palma, el megacool beach club de Cala Estancia, celebró su legendaria Season Opening, una fiesta con la que da la bienvenida al verano y que reunió, el sábado pasado, a más de 700 personas que lo pasaron en grande. Purobeach y el resto de los negocios que regenta la empresa que preside Beltrán Álvarez de Estrada han conseguido ser parte indispensable del buen vivir; de ahí que sean necesarias no una, sino varias celebraciones para que los setecientos asistentes puedan seguir disfrutando de uno de los lugares más mágicos del mediterráneo. De ahí que la celebración, que ya es más que esperada por todos los amantes de la filosofía de Puro, transportó a todos los asistentes a una velada inolvidable, en la que se pudo sentir el espíritu nómada que caracteriza a los centros Purobeach y a su #puroexperience. Desde los vibrantes ritmos de los DJ de Puro Music, hasta los espectáculos en vivo, pasando por una oferta gastronómica propia y el icónico momento sunset, que es lo más entre lo más. Cada rincón del beach club se convirtió en un espacio idílico y animado, ofreciendo a los asistentes distintos puntos desde los que disfrutar de las vistas y de la celebración, desde la pista de baile delante de la espectacular cabina del DJ, hasta el mágico rooftop. Entre los artistas que hicieron vibrar a los asistentes estuvieron el reconocido DJ y productor mallorquín Sebas Ramis, acompañado por Víctor Taltavull en la percusión, y el dúo Guiri&Eider, cuya combinación de música y energía cautivó a la audiencia. La música, los cócteles y el maravilloso enclave de Purobeach Palma enamoraron una vez más a todos sus asistentes. La Season Opening de Purobeach Palma marcó oficialmente el comienzo del verano, prometiendo una temporada repleta de sorpresas. Y es que la casa está de celebración. Fundado en 2004, Puro Group, este año celebra su 20 aniversario con eventos exclusivos, en los que continuará celebrando la #puroexperience y la felicidad en su originario Purobeach Palma. Sus próximas fechas confirmadas son el 29 de junio: Back to the Roots. El aniversario oficial de Puro, con el que celebrará 20 años de felicidad, al que no faltaremos, y el 7 de septiembre: Eclipse. Un nuevo evento con el que cerrar la temporada y crear momentos únicos para que no nos eclipsen hasta el próximo verano. Por cierto, qué gente más guapa se ve en Purobeach Palma, un espectáculo que no hay que perderse porque es para compartir. Sigo con sabor a mar.