El pasado 12 de abril Pep Coll se confesó pictóricamente. Fuimos muchos los que estuvimos acompañando al pintor, que una vez más hizo que su pintura nos invadiera de buenas sensaciones. Es inevitable visitar la exposición y no sentir una gran sensación de calma, y si me lo permiten, buenas vibraciones. Me quedo siempre con que la pintura hay que vivirla, y a eso fuimos, a vivir una experiencia plena que se podrá vivir hasta mediados de junio. Debo decir que a momentos fue muy difícil disfrutar la obra de tan admirado pintor, los dos espacios de la 6a Taller i Galeria d’art se abarrotaron. Amigos del pintor, amigos de la Casa 6a e interesados en la buena pintura, atendimos a la llamada del arte. Buena convocatoria, degustación de buen vino y buen picoteo, para celebrar arte del bueno. Por allí se congregaron numerosos rostros conocidos, entre los que debo destacar muchos artistas, colegas del protagonista, algunos de ellos además artistas de la casa, lo que dice mucho. Se respiraba compañerismo sincero, cuando en tantas otras ocasiones se respira competencia, ahí lo dejo. La pintora Maria Carbonero; un emocionado Mateu Bauzà; el escultor pollencí Joan Cortés y un fascinado Rafa Forteza; además de otros artistas entre los que se encontraban: mi querida Ángeles Cereceda; Luis Maraver; Damià Jaume; JM Menéndez Rojas; Mariano Mayol; entre otros muchos. Los poetas Lluís Maicas y Ángel Terron; También se dejaron caer por allí los comisarios Neus Cortés (estupenda y elegante como siempre) y Sema d’Acosta (comisario de la magnífica muestra de Luis Gordillo que ocupa estos meses la planta noble del Casa Solleric); el director del Museu del Calçat d’Inca, Sebastià Mascaró; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, fiel a su política de poner la cultura en un primer plano en el paisaje de nuestra querida Ciudad, puso de relieve con su presencia que la 6a es una pieza imprescindible como estandarte de la cultura en vivo, con un inconfundible sello de excelencia y calidad. Le acompañaba la segunda Teniente de Alcalde, Lourdes Roca. Lo dicho, un ir y venir de gente constante entre empresarios, abogados, algún que otro reconocido coleccionista, familiares y amistades, todos con un interés común: el arte y la cultura. Todos ellos muy bien atendidos en todo momento por el equipo de la casa: Bel Font, directora del espacio, atenta a todo lo que sucedía, pendiente de todos y de todo, feliz de ver la Casa 6a, llena de nuevo, como tantas otras veces; el responsable técnico del taller de estampación, a quienes muchos hicimos consultas sobre el maravilloso conjunto de litografías que acompañan la pintura, Francesc Campins; y una encantadora Cata Lavroff cuidando todos los detalles. Gracias a la 6a por acoger una vez más una exposición de esta categoría. Gracias Bel Font.