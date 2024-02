María Juan de Sentmenat volvió a reunir a la crema de la sociedad mallorquina para celebrar la inauguración de Tassel Club, un nuevo lugar donde poder divertirse en el barrio de Santa Catalina dirigido por Chus Iglesias, un profesional con una experiencia en el recibir la noche como se debe.

No faltó nadie, desde las celebridades que exigen que no se les nombre bajo amenazas absurdas, que respeto desde que contamos la vida bonita, a los que disfrutan de la vida sin más, sencillamente y siempre con una sonrisa franca que no esconde ni buscan nada, afortunadamente son la mayoría de los que conforman la buena sociedad de la Isla, aquellos indispensables en las lista de la P.R mejor relacionada de la Isla, una auténtica todoterreno capaz de lograr lo imposible, sobre todo en esta tierra tan rebelde frente a los diferentes.

María es guapa, luce apellidos de postín, ha recibido una educación familiar que la ha convertido en roca, es madre orgullosísima de una joven de veinte años bella y buena estudiante, y como los de su familia, capaz de luchar o divertirse en cualquier terreno. Eso es precisamente lo que ha convertido a María en el personaje que hoy es, tan personaje que con su hija apareció en las páginas de Hola, con su hija, posando en la casa de la familia, Bellagre, y le dieron ocho páginas.

¡Sin embargo, lo más alucinante de todo es que también apareció en la edición inglesa Hello! Y fascinó a los británicos, que ya sabemos como son de raritos. En fin, el tiempo corre, ya estamos en carnaval, pero mi cabeza sigue de veraneo como habrán podido comprobar. Voy a ponerme la máscara, y a bailar. Hay fiestón en Palma, ineludible, en el Ca’n Vivot, ni más ni menos.