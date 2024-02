Fitur 2024

Veni, vidi, vici. Esta frase bien podría referirse a nuestra presidenta, Marga Prohens. En solo unos meses el cambio de Gobierno de Balears ha revolucionado la Cultura, con mayúscula, siempre ha sido una parte importante no solo de esta sección sino también de mi vida, y por este motivo no puedo estar más satisfecho de la ‘movida’ cultural que se respira en las calles como consecuencia de una excelente gestión e implicación de los gobernantes actuales. Es maravilloso pensar que están haciendo historia de la buena. Nos lo merecemos. No es de extrañar que el equipo de Marga Prohens quisiera aprovechar la oportunidad de trasladar a la capital del reino los objetivos políticos culturales en su primera presencia en Fitur, desembarcando en el Museo Thyssen-Bornemisza como firme declaración de intenciones.

Con motivo de la presentación del proyecto de colaboración con Casa Planas para la recuperación y digitalización del archivo documental más importante sobre turismo en Europa, se convocaron a numerosas personalidades, tanto las principales autoridades de las Islas como una amplia representación del tejido cultural de Madrid vinculado a Balears y que quisieron mostrar su apoyo a la presidenta. Entre los asistentes ilustres, no podemos dejar de mencionar a Borja Thyssen y a Blanca Cuesta, que disfrutaron del encuentro acompañados por el director del museo, Guillermo Solana. En este viaje cultural por el museo, en donde quedó patente la promoción de las Illes Balears como destino de turismo cultural con el impulso del binomio turismo-cultura y el apoyo al sector cultural, se pudo disfrutar de un concierto de la Orquesta Sinfónica de Balears interpretando, entre otras, una pieza del compositor mallorquín Joan Valent, que quiso acompañar a los músicos para la ocasión. Fue realmente un momento mágico e inolvidable para los asistentes. Por otra parte, también estuvo presente la cultura en el propio estand de Balears de Fitur. Que, por cierto, los Reyes de España quisieron visitar después de diez años sin hacerlo. Pues bien, regresando al ámbito cultural, la estimada artista Amparo Sard presentó su obra Paisaje Sensible, construyendo un paisaje virtual para transmitir la importancia de sentir. Pudimos deleitarnos con el vídeo de la presentación de la próxima edición del Mallorca Live Festival de la mano de Álvaro Martínez, director del evento. Y Jaume Ripoll, acompañado de la actriz Greta Fernández, nos desveló los primeros detalles de la 14 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, que viene con algunas sorpresas. Como nos recordó Pedro Vidal, el secretario autonómico de Cultura y Deportes, cuando emprendáis vuestro viaje a Ítaca…