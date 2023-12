Audi Center Palma presentó el nuevo Audi Q8 E-TRON 100% eléctrico, el SUV Premium más sorprendente de la gama Audi, y lo hizo con una gran fiesta, casi impensable en la frialdad de los concesionarios al uso. Fue una noche elegante y sobre todo divertida. El nuevo modelo de Audi, un coche revolucionario tanto por su diseño como por sus características, pues es un coche respetuoso con el medio ambiente y sostenible, causó sensación entre los selectos invitados que acudieron a la fiesta de presentación.

María Juan de Sentmenat, responsable de la organización e idea creativa, nos aguardaba a la entrada, donde también pudimos saludar a Toni Payeras y Bernat Garí, gerente y director de ventas, respectivamente, que tras dar la bienvenida nos sorprendieron con una preciosa presentación, a la que siguieron los clásicos versionados de la cantante Bilonda, siempre maravillosa, magnífica. Después sonó la música del ballet más elegante, El lago de los cisnes de Tchaikovsky, y tres maravillosas bailarinas del ballet del estudio de danza María Antonia Más nos deleitaron con un baile de ensueño hasta llegar al momento culmen, la presentación del coche descubriendo la lona que lo cubría.

Tras este momento, el DJ Álvaro Anaya, que es uno de los mejores de la Isla sin duda, y el magnífico catering de Can Amer, que nunca falla, hicieron que siguiera la fiesta hasta querer que no se acabara nunca. ¡Era una fiesta de verdad, por fin! Tengo que contarles que me encantó la convocatoria, pues estaba formada por invitados de diferentes ámbitos de la sociedad mallorquina e internacional, empresarios, artistas, influencers, gente divertida y disfrutona como yo, que con su alegría y ganas de pasarlo bien hicieron que la noche fuera muy, muy especial. Sigo con más amigos.