El estilo del Rey ‘made in’ Mallorca

Se habla mucho, incluso se debate el estilo de doña Letizia, con tanta pasión que adquiere categoría de asunto de Estado. Lógico, es la Reina de España, ni más ni menos, como los es su marido, el titular de una de las coronas, lo crean o no, más importantes y prestigiosas del mundo. He viajado por casi todo, o por todo el globo terráqueo, trabajando como presentador de Mis hoteles favoritos, y sea donde sea siempre me preguntan por la Familia Real española y, lo más grande, la alaban donde nosotros la criticamos.

El caso es que el estilo de don Felipe está siendo alabado en todo el mundo, y a ello ha contribuido sin ninguna duda el hecho de que nuestro Rey decidiera apoyar una marca totalmente mallorquina, creada hace unos años por un matrimonio excelente, David Lencina y Sophie Benevento comenzaron creando gafas capaces de competir con las marcas más prestigiosas del mercado, el Rey las conoció y decidió apoyarles luciendo sus modelos más deportivos. Apareció don Felipe protegiéndose del sol con unas gafas Errebé muy virgueras –un adjetivo que según la Real Academia de la Lengua Española significa «dicho de una persona: que hace las cosas con gran habilidad y perfección. Y dicho de una cosa: muy buena, extraordinaria–. La empresa familiar que se creó con gran esfuerzo y riesgo, pero sobre todo ilusión, hoy hace también zapatillas deportivas, las rojas que han dado la vuelta al mundo tras lucirlas Su Majestad durante las regatas que llevan su nombre. La Copa del Rey de Vela, uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo de la vela, se ha convertido en un escenario emblemático por la participación de Su Majestad y la tripulación de la embarcación Aifos. Las zapatillas sostenibles del Rey. Durante estos siete años, RB Errebé ha sido el aliado confiable para proteger los ojos del monarca contra los intensos rayos solares y las condiciones adversas que presenta el entorno marítimo. Las gafas de sol Modelo Aifos, con su diseño distintivo y sus prestaciones ópticas de vanguardia, han sido la elección predilecta de Su Majestad y su tripulación, brindándoles la máxima protección visual y un estilo elegante durante las competiciones. Este año, RB Errebé agrega un nuevo capítulo a esta histórica colaboración al presentar las nuevas zapatillas en inyección TPU de alta calidad. Lo que hace a estas zapatillas únicas es su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Fabricadas con material reciclado, obtenido a través de la recolección y limpieza de plásticos de los océanos y mares, estas zapatillas demuestran el esfuerzo de RB Errebé por ser una empresa responsable y consciente de la importancia de proteger nuestro planeta. Y el Rey lo ha querido premiar. Las zapatillas de color rojo RB son ideales para las actividades diarias y cuentan con características técnicas que las hacen cómodas, ligeras, anti-bacterianas, hipo-alergénicas y termorreguladoras. Con estas prestaciones, se convierten en el complemento perfecto para las intensas jornadas de la Copa del Rey de Vela y cualquier actividad. Y le dan a nuestro monarca un aire nuevo, fresco, moderno, comprometido. Eso le hace elegante.