Ramón Freixas y Singular Restaurant

¿Recuerdan que hace pocos años Mallorca no contaba con buenos restaurantes con referencias internacionales hasta que un día, repito no hace mucho tiempo, alguno se atrevió a importar el modelo que triunfaba en Barcelona y el País Vasco y hoy somos ya una potencia del buen comer? Buen ejemplo es el restaurante que acaba de inaugurar el chef Ramon Feixas en The Lodge, llamado Singular, especializado en la cocina del fuego, una técnica ancestral vinculada a los sabores auténticos y a la exaltación del producto de calidad.

El hilo conductor de la carta de Singular se centra en la brasa, la leña y el humo en tanto que técnicas culinarias. Inspirado en productos mallorquines y de temporada, el menú aúna huerta, tierra y mar en torno al fuego. El prestigioso chef, galardonado con dos estrella Michelin, es el responsable de la dirección gastronómica del restaurante, cuyo equipo está formado por los chefs mallorquines Mateo Garcias y Sergi Fernández. Un homenaje a la cocina de fuego especial, ya que se alimenta con leña de los árboles de la finca –almendros, olivos, algarrobos y encinas– para asar deliciosas verduras cultivadas en el huerto y frutas de los árboles frutales plantados a dos pasos. Lo más cool de la carta, y para que vean lo que es el lujo auténtico. La zona de sa Pobla, donde se encuentra el restaurante, es posiblemente uno de los lugares más interesantes de la Isla desde un punto de vista gastronómico. Conocida por su agricultura y por su tierra extremadamente fértil, sa Pobla presume de tener una de las mejores variedades de arroz de España, y un cultivo de patatas que goza de reputación internacional y el arroz de sa Pobla también tiene protagonismo en la carta de Singular, Arròs Pobler: Caldoso con cerdo negro y verduritas a la parrilla. Sigo con paladares exquisitos, pero en Binissalem, donde me reuní para disfrutar de verdad no solo de la buena comida y mejor bebida, también de la mejor de las compañías.